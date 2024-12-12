"Россети Сибирь" назвали причину отключения света в части Барнаула

Одну линию обесточили по заявке МЧС, а вторая перестала работать из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения"

12 декабря 2024, 20:05, ИА Амител

Столб ЛЭП / Фото: unsplash.com / Roman Petrov

"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле. Как рассказали в компании, ее отключили из-за пожара на складе стройматериалов, который продолжается на 9-ом Заводском проезде.

Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения".

"Сотрудники филиала "Алтайэнерго" приступили к созданию резервной схемы питания потребителей, сотрудники БСК организуют перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения", — добавили в "Россети Сибирь".

После завершения аварийно-восстановительных работ и разрешения МЧС линии введут в работу. После этого сотрудники БСК смогут восстановить электроснабжение по обычной схеме.