"Россети Сибирь" назвали причину отключения света в части Барнаула
Одну линию обесточили по заявке МЧС, а вторая перестала работать из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения"
12 декабря 2024, 20:05, ИА Амител
"Россети Сибирь" ведут аварийно-восстановительные работы на линии электропередачи в Барнауле. Как рассказали в компании, ее отключили из-за пожара на складе стройматериалов, который продолжается на 9-ом Заводском проезде.
Одну линию отключили для обеспечения безопасности работ. Вторая линия отключилась из-за "перекрытия изоляции по продуктам горения".
"Сотрудники филиала "Алтайэнерго" приступили к созданию резервной схемы питания потребителей, сотрудники БСК организуют перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения", — добавили в "Россети Сибирь".
После завершения аварийно-восстановительных работ и разрешения МЧС линии введут в работу. После этого сотрудники БСК смогут восстановить электроснабжение по обычной схеме.
20:59:17 12-12-2024
Ну раз за дело взялись россети без света долго сидеть будем! Гарантия фирмы!
21:06:06 12-12-2024
Ё-МОЁ! И как хотят перестроить Поток? Там бахнуло - полгорода без света. Там кран сломался - полгорода без воды. А в высотках, коими хотят насытить район, на эти сети плотность населения ТАК вырастет!(((