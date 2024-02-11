России придется бороться за трудовых мигрантов с Китаем, ОАЭ и Европой

При этом вскоре география трудовой миграции в РФ может расшириться

11 февраля 2024, 07:01, ИА Амител

Билет на самолет / Фото: pixabay.com

Конкуренция между Россией, Китаем, ОАЭ и Евросоюзом за трудовых мигрантов из СНГ значительно обострилась. Как сообщает РБК, об этом заявила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

По ее словам, арабские страны, КНР и европейские государства стали привлекать больше мигрантов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана благодаря тому, что могут предложить им хорошие условия работы. В таких реалиях России приходится бороться за специалистов, особенно квалифицированных.

Как считает Храмова, России следует предложить мигрантам лучшие условия труда, зарплату, а также преференции в виде полиса ДМС и прочего. Также эксперт отметила, что географию трудовой миграции в РФ можно расширить – в первую очередь, за счет Африки и Вьетнама.