России придется бороться за трудовых мигрантов с Китаем, ОАЭ и Европой
При этом вскоре география трудовой миграции в РФ может расшириться
11 февраля 2024, 07:01, ИА Амител
Конкуренция между Россией, Китаем, ОАЭ и Евросоюзом за трудовых мигрантов из СНГ значительно обострилась. Как сообщает РБК, об этом заявила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.
По ее словам, арабские страны, КНР и европейские государства стали привлекать больше мигрантов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана благодаря тому, что могут предложить им хорошие условия работы. В таких реалиях России приходится бороться за специалистов, особенно квалифицированных.
Как считает Храмова, России следует предложить мигрантам лучшие условия труда, зарплату, а также преференции в виде полиса ДМС и прочего. Также эксперт отметила, что географию трудовой миграции в РФ можно расширить – в первую очередь, за счет Африки и Вьетнама.
08:09:11 11-02-2024
Может, ну ее нафиг, эту борьбу...
09:20:49 11-02-2024
Рыночек порешает. А если не справится революция разберется
10:10:49 11-02-2024
Платить своим работягам нужно...
12:55:22 11-02-2024
Грыша (10:10:49 11-02-2024) Платить своим работягам нужно... ... Верно! И начинать с себя, вы готовы платить достойно за услуги, а не искать где подешевле или на халяву? Если нет, то нечего ждать, что вам заплатят, по той же причине.
10:52:34 11-02-2024
Сначала искусственно задавили безработицу - придумали такую систему занятости населения, что стоять на бирже труда было бесполезно. Мужское население от безысходности рвануло на вахту, другие ушли на войну. Пенсионеров, которые еще могли работать, вытурили на пенсию и они еле выживают на мизерных пенсиях. Вот всё сделали, чтобы образовать дефицит кадров. Надо теперь начинать обратный процесс - просить население идти работать. А для этого нужно повышать зарплаты, индексировать пенсии работающим пенсионерам, трудоустраивать инвалидов, создавать условия для дистанционной работы, например, декретницам, и проч. Вот кто бы этим занялся? А мигранты нам не нужны. Безработица в стране на самом деле высокая. Люди рады бы работать, да условий нет.
10:52:36 11-02-2024
может что-то сделать, чтобы свои не уезжали?
11:21:26 11-02-2024
Гости из кишлаков даром не нужны, вы своим рабочим начните платить, и трудовые мигранты не нужны будут.
14:15:23 11-02-2024
я бы депортировал всех мигрантов, тем самым освободив места русским.
17:32:12 11-02-2024
Миша (14:15:23 11-02-2024) я бы депортировал всех мигрантов, тем самым освободив места ... а русские хотят работать на местах мигрантов и за зарплату мигрантов?
17:29:51 11-02-2024
Покажите хоть одного квалифицированного специалиста из мигрантов-там же подсобники одни. Откуда квалифицированные? Хорошие специалисты и там неплохо живут, а сюда подсобники едут, которые под насваем, беспределят над коренным населением, открыто ненавидят русских, и мы ещё должны им условия создавать? Госпожа храмова, вы в своём уме? Понятно, что за мзду кого то лоббируют, но вот только ей и её детишкам с мигрантами не жить. А вот избили бы или изнасиловали мигранты хоть одного дитятко верхушки, мигранты бы как кегли разлетелись. В разных мирах мы живём, властьимущие и народ...