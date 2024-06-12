"Россия — это мы". Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем России

Губернатор подчеркнул, что от сегодняшних решений зависит будущее российских семей, городов, сел и страны в целом

12 июня 2024, 10:00, ИА Амител

Фото: Telegram-канал Виктора Томенко

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко опубликовал поздравление с Днем России в своем Telegram-канале. В посте он напомнил, что без региона страна была бы другой.

"Россия – это мы! Каждый житель Алтайского края – важная часть нашей большой страны. Без наших аграриев, которые кормят Россию, без врачей, которые спасают жизни, без учителей и наставников, которые воспитывают выдающихся инженеров, художников, спортсменов, – без нас всех, хотя население края составляет меньше 2% от общего количества жителей России, страна была бы другой", – написал глава региона.

Томенко добавил, что искренне поздравляет всех земляков – от "маленьких до тех, кто отмечает вековые юбилеи". День России – это день каждого из жителей страны. Именно от того, какие решения принимаются сегодня, зависит будущее российских семей, городов и сел, а также страны в целом.

"Желаю вам любви и взаимопонимания с близкими, успехов и процветания в работе и в учебе, вдохновения для реализации идей, сибирского здоровья и уверенности в своих силах", – заключил Томенко.