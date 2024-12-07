Россия и Белоруссия отменят роуминг весной
Документ об этом подписали президенты обеих стран
07 декабря 2024, 14:31, ИА Амител
Фото: freestocks / unsplash.com
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали документ об отмене роуминга, пишет rg.ru.
Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
С этой даты сотовые операторы обеих стран должны будут ввести комфортные тарифы, близкие к действующим в домашней сети.
Абоненты получат не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее пяти гигабайт интернета в месяц.
15:44:51 07-12-2024
Там нет друзей
18:41:10 08-12-2024
супер. работаем с коллегами из Беларуси, много общаемся. такая отмена будет действенной