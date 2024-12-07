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Россия и Белоруссия отменят роуминг весной

Документ об этом подписали президенты обеих стран

07 декабря 2024, 14:31, ИА Амител

Фото: freestocks / unsplash.com
Фото: freestocks / unsplash.com

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали документ об отмене роуминга, пишет rg.ru.

Он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

С этой даты сотовые операторы обеих стран должны будут ввести комфортные тарифы, близкие к действующим в домашней сети. 

Абоненты получат не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее пяти гигабайт интернета в месяц.

Россия белоруссия Мобильная связь

Комментарии 2

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Гость

15:44:51 07-12-2024

Там нет друзей

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Гость

18:41:10 08-12-2024

супер. работаем с коллегами из Беларуси, много общаемся. такая отмена будет действенной

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