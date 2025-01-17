Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества

17 января 2025, 21:35, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор не направлен против какой бы то ни было страны. По словам главы МИД, он носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.