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Россия и Иран подписали договор о стратегическом партнерстве

Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества

17 января 2025, 21:35, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / engin akyurt
Российский флаг / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Президент России Владимир Путин и глава Ирана Масуд Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между странами. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ призван заменить действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном, подписанный еще в 2001 году. Работа над новым соглашением велась с 2022 года, в июне прошлого года стало известно, что стороны согласовали его текст. Как отметили ранее в Кремле, этот документ отражает выход двусторонних связей на новый уровень.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что новый договор не направлен против какой бы то ни было страны. По словам главы МИД, он носит конструктивный характер и нацелен на то, чтобы укреплять способности России и Ирана в различных частях света, чтобы лучше развивать экономику, решать социальные вопросы, надежно обеспечивать обороноспособность.

Политика

Комментарии 6

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Гость

06:58:56 18-01-2025

У них вроде бы беспилотники есть. Как они их под санкциями умудрились сделать?

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Гость

10:49:53 18-01-2025

Гость (06:58:56 18-01-2025) У них вроде бы беспилотники есть. Как они их под санкциями у... У них импортозамещатели поимпортозамещательней, чем у некоторых.

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Филипп Филиппыч

11:34:41 18-01-2025

Гость (06:58:56 18-01-2025) У них вроде бы беспилотники есть. Как они их под санкциями у... У них количество санкций меньше. чем у нас, а потому есть возможности приобретать комплектующие на беспилотники.

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Гость

12:50:16 18-01-2025

Филипп Филиппыч (11:34:41 18-01-2025) У них количество санкций меньше. чем у нас, а потому есть во... Так они под санкциями 43 года, а беспилотники, как выяснилось, у них уже были раньше, чем у нас. И покруче. Как находясь под санкциями больше 40 лет можно иметь высокие технологии, не хуже чем у тех, на ком нет санкций?

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Гость

07:54:19 18-01-2025

Можно у них пару дивизионов Орешника разместить.

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Гость

13:33:24 18-01-2025

Гость (07:54:19 18-01-2025) Можно у них пару дивизионов Орешника разместить.... чтоб по тебе же им потом долбанули? мозг есть вообще? иран крым не признал российским, как и весь мир) это только бизнес и ничего личного, они не друзья, а очередные выгодополучатели

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