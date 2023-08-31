Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки
Основные параметры сокращения огласят на следующей неделе
31 августа 2023, 23:42, ИА Амител
Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
Новак подчеркнул, что основные параметры сокращения огласят на следующей неделе.
Напомним, что ранее Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта нефти на октябрь. Он пояснял, что работа в этом направлении ведется совместно с коллегами из других стран.
В августе Россия уже сокращала экспорт нефти — на 500 тысяч баррелей в сутки. Позднее власти сообщили, что продлят ограничение, однако в меньшем объеме — на 300 тысяч баррелей в сутки.
08:14:07 01-09-2023
а по русски можно? сегодня на заправке был, на Лукойл ценник поднялся. Планируется ли СНИЖЕНИЕ долбаных цен в стране бензоколонке? Что вообще происходит? ! Нам говорят цены ростут из за дифицита топлива, нам говорят, что топливо не хотят из за санкций покупать. нам говорят, что европа загнется без нашего топлива. А что в итоге видим мы? ОБЕСПЕЧЬТЕ НАРОД ДЕШЕВЫМ ТОПЛИВИОМ, потом экспортируйте. Когда ж вы наворуетесь уже гниды!
08:53:31 01-09-2023
Цены каждый день растут( за месяц на 10% поднялись!
11:02:19 01-09-2023
Растут цены на машины и на их заправку, а машин на дорогах становится все больше. И пишут, что квартиры раскупают как горячие пирожки. Это интересно
14:58:00 01-09-2023
Гость (11:02:19 01-09-2023) Растут цены на машины и на их заправку, а машин на дорогах с... ну а что, людям на гужевых повозках передвигаться что ли? Мои знакомые купили машину, что бы сбережения инфляция не сожрала, то же самое и с недвижкой. И кстати, всего за несколько месяцев их машина выросла в цене в салоне на 1 лям.