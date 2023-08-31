Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении экспорта нефти на внешние рынки

Основные параметры сокращения огласят на следующей неделе

31 августа 2023, 23:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия и ОПЕК+ договорились о сокращении поставок российской нефти на внешние рынки. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новак подчеркнул, что основные параметры сокращения огласят на следующей неделе.

Напомним, что ранее Новак заявил, что не исключает продления добровольного сокращения экспорта нефти на октябрь. Он пояснял, что работа в этом направлении ведется совместно с коллегами из других стран.

В августе Россия уже сокращала экспорт нефти — на 500 тысяч баррелей в сутки. Позднее власти сообщили, что продлят ограничение, однако в меньшем объеме — на 300 тысяч баррелей в сутки.