Россия и Уганда договорились не размещать оружие в космосе
Ранее африканское государство запустило свой космический спутник
19 мая 2023, 14:15, ИА Амител
Министры иностранных дел России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает МИД РФ.
"Подписали важный документ – Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. У нас есть формат взаимодействия, связанный с развитием космической отрасли", – подчеркнул Лавров.
Он отметил, что Уганда уже запустила свой спутник, и Россия готова сотрудничать с африканским государством над созданием дополнительных спутников, в развитии наземной и космической инфраструктуры.
В МИД напомнили, что уже 33 страны подписали с Россией договорённости о неразмещении первыми оружия в космосе.
Ранее в Алтайском крае начала работу новая система предупреждения о нападении из космоса.
14:18:08 19-05-2023
Ну ни фига себе, Новость! А разве у Уганды есть Такое оружие???)))
14:41:31 19-05-2023
Гость (14:18:08 19-05-2023) Ну ни фига себе, Новость! А разве у Уганды есть Такое оружие... Если бы вы в 70-х годах прошлого века кому-нибудь сказали, что Китай завалит весь мир карманными телефонами-совмещёнными с компьютером- вас бы на смех подняли... кто знает, что там будет ещё через 50 лет... А флаг у Уганды прикольный.
14:20:53 19-05-2023
ржунимагу
14:37:11 19-05-2023
Ну теперь-то все вздохнут спокойно.
14:37:20 19-05-2023
ооо. Урганда как поднялась то)
14:40:51 19-05-2023
Можно еще с птицами и рыбами договориться, они возможно быстрее соберутся запускать
14:52:00 19-05-2023
уже 33 страны подписали --- это Конго, Ботсвана, Нигер...?)
15:39:26 19-05-2023
А с Лимпопо договорились ?
16:11:06 19-05-2023
Гость (15:39:26 19-05-2023) А с Лимпопо договорились ?... Не, зато вроде с Гондурасом столковались)
16:13:25 19-05-2023
Вот это уровень. Это так смешно, что даже печально.
16:24:02 19-05-2023
Две равновеликих могучих державы наконец-то между собой договорились! Не зря 30 лет с колен вставали...
09:08:28 20-05-2023
С Угандой договорились,но лимпоповские спутники по прежнму целятся на всю территорию Пиндостана,включая Аляску
13:59:39 20-05-2023
ржу немогу==== Смешно дураку когда рот на боку.Это когда смысл слов вроде понимает,а дальше понятия заканчиваются и смысл фразы не улавливается)