Россия и Уганда договорились не размещать оружие в космосе

Ранее африканское государство запустило свой космический спутник

19 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: mid.ru

Министры иностранных дел России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает МИД РФ.

"Подписали важный документ – Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. У нас есть формат взаимодействия, связанный с развитием космической отрасли", – подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Уганда уже запустила свой спутник, и Россия готова сотрудничать с африканским государством над созданием дополнительных спутников, в развитии наземной и космической инфраструктуры.

В МИД напомнили, что уже 33 страны подписали с Россией договорённости о неразмещении первыми оружия в космосе.

Ранее в Алтайском крае начала работу новая система предупреждения о нападении из космоса.