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Россия и Уганда договорились не размещать оружие в космосе

Ранее африканское государство запустило свой космический спутник

19 мая 2023, 14:15, ИА Амител

Фото: mid.ru
Фото: mid.ru

Министры иностранных дел России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщает МИД РФ.

"Подписали важный документ – Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. У нас есть формат взаимодействия, связанный с развитием космической отрасли", – подчеркнул Лавров.

Он отметил, что Уганда уже запустила свой спутник, и Россия готова сотрудничать с африканским государством над созданием дополнительных спутников, в развитии наземной и космической инфраструктуры.

В МИД напомнили, что уже 33 страны подписали с Россией договорённости о неразмещении первыми оружия в космосе.

Ранее в Алтайском крае начала работу новая система предупреждения о нападении из космоса.

Политика международные отношения космос оружие

Комментарии 13

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Гость

14:18:08 19-05-2023

Ну ни фига себе, Новость! А разве у Уганды есть Такое оружие???)))

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Гость

14:41:31 19-05-2023

Гость (14:18:08 19-05-2023) Ну ни фига себе, Новость! А разве у Уганды есть Такое оружие... Если бы вы в 70-х годах прошлого века кому-нибудь сказали, что Китай завалит весь мир карманными телефонами-совмещёнными с компьютером- вас бы на смех подняли... кто знает, что там будет ещё через 50 лет... А флаг у Уганды прикольный.

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Гость

14:20:53 19-05-2023

ржунимагу

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Гость

14:37:11 19-05-2023

Ну теперь-то все вздохнут спокойно.

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Гость

14:37:20 19-05-2023

ооо. Урганда как поднялась то)

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Гость

14:40:51 19-05-2023

Можно еще с птицами и рыбами договориться, они возможно быстрее соберутся запускать

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Гость

14:52:00 19-05-2023

уже 33 страны подписали --- это Конго, Ботсвана, Нигер...?)

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Гость

15:39:26 19-05-2023

А с Лимпопо договорились ?

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Гость

16:11:06 19-05-2023

Гость (15:39:26 19-05-2023) А с Лимпопо договорились ?... Не, зато вроде с Гондурасом столковались)

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Гость

16:13:25 19-05-2023

Вот это уровень. Это так смешно, что даже печально.

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Гость

16:24:02 19-05-2023

Две равновеликих могучих державы наконец-то между собой договорились! Не зря 30 лет с колен вставали...

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Гость

09:08:28 20-05-2023

С Угандой договорились,но лимпоповские спутники по прежнму целятся на всю территорию Пиндостана,включая Аляску

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Гость

13:59:39 20-05-2023

ржу немогу==== Смешно дураку когда рот на боку.Это когда смысл слов вроде понимает,а дальше понятия заканчиваются и смысл фразы не улавливается)

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