Россия и Украина обменялись пленными в формате 150 на 150

Это второй обмен военнопленными между государствами за 2025 год

06 февраля 2025, 07:45, ИА Амител

Солдаты / Источник фото: amic.ru

РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150. Об этом сообщает "Интерфакс".

"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", – сообщили в Минобороны РФ.

Сейчас освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Республике Беларусь. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным дают возможность связаться с родственниками.

В министерстве добавили, что посредниками при обмене были Объединенные Арабские Эмираты.

Это второй обмен военнопленными между Россией и Украиной в 2025 году.