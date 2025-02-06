Россия и Украина обменялись пленными в формате 150 на 150
Это второй обмен военнопленными между государствами за 2025 год
06 февраля 2025, 07:45, ИА Амител
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 150 на 150. Об этом сообщает "Интерфакс".
"5 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ", – сообщили в Минобороны РФ.
Сейчас освобожденные из плена российские военнослужащие находятся в Республике Беларусь. Там им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Также военным дают возможность связаться с родственниками.
В министерстве добавили, что посредниками при обмене были Объединенные Арабские Эмираты.
Это второй обмен военнопленными между Россией и Украиной в 2025 году.
07:53:52 06-02-2025
Почему нельзя без ОАЭ обменять всех на всех?
08:36:11 06-02-2025
Филипп Филиппыч (07:53:52 06-02-2025) Почему нельзя без ОАЭ обменять всех на всех?... Филипп Филиппыч (07:53:52 06-02-2025) Почему нельзя без ОАЭ обменять всех на всех?... Потому что хохлятский фюрер законодательно запретил переговоры с Россией. Обмен пленными всех на всех хоть и сильно неравномерен (хохлов в плену по данным на июнь прошлого года было в 4 раза больше) , но мы бы на него пошли, так хохлы как правило не хотят. Или хотят, чтобы им отдали укронациков, а простые деревенщины им особо не нужны. А укронацики как правило все поголовно в крови по самые брови, им пожизненные срока светят за военные преступления.
09:38:27 06-02-2025
Филипп Филиппыч (07:53:52 06-02-2025) Почему нельзя без ОАЭ обменять всех на всех?... всех на всех --- какой хитрый вариант, а если наших у них сотни, а их у нас тысячи. Тут у кого чужих пленных меньше, тому такой обмен выгодней
08:26:00 06-02-2025
А как вы себе это представляете? Наши едут в Киев и договариваются? Так укрофашисты самолеты со своими пленными сбивают, боюсь представить что они сделают с нашими в Киеве. Или вы думаете приехали на границу типа вывели по 1000 пленных и одни с одной стороны их отпустили, а другие с другой?
08:36:09 06-02-2025
Гость (08:26:00 06-02-2025) А как вы себе это представляете? Наши едут в Киев и договари... Гость, твоя голова отравлена пропагандой, а потому тебе, как твоему кумиру, чужого горя не понять.
10:49:27 06-02-2025
Филипп Филиппыч (08:36:09 06-02-2025) Гость, твоя голова отравлена пропагандой, а потому тебе, как... А что у тебя за горе-то? Фашистов жалко? Бандеровцам сочувствуешь?