Россия и Украина провели обмен пленными

Работа ведется в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в начале мая

26 июня 2025, 21:31, ИА Амител

Армия. СВО / Фото: Екатерина Смолихина / amic,ru

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории группу российских военнослужащих, взамен переданы солдаты ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Миноборона РФ в Telegram-канале.

Согласно заявлению ведомства, 26 июня в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной Киев территории вернули еще одну группу российских военных. Взамен переданы украинские пленные.

В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии. Им оказывают необходимую помощь. Всех военных доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.