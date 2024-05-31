Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись военнопленными

В плену российским бойцам грозила смертельная опасность

31 мая 2024, 19:07, ИА Амител

Фото: Министерство обороны России / mil.ru

Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись пленными военнослужащими по формуле 75 на 75. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, в плену российским бойцам грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации военнослужащих доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добавили в ведомстве.