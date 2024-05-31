Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись военнопленными
В плену российским бойцам грозила смертельная опасность
31 мая 2024, 19:07, ИА Амител
Фото: Министерство обороны России / mil.ru
Россия и Украина впервые почти за четыре месяца обменялись пленными военнослужащими по формуле 75 на 75. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram.
Как уточнили в ведомстве, в плену российским бойцам грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации военнослужащих доставят в Москву, где они пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. Сейчас всем освобожденным оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.
Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добавили в ведомстве.
19:25:49 31-05-2024
- "Посредничество при возвращении российских военнослужащих из плена оказали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), добавили в ведомстве." Почему не МО России суетится, когда наши военнопленные находятся в "опасности"?
22:21:56 31-05-2024
Гость (19:25:49 31-05-2024) - "Посредничество при возвращении российских военнослужащих ... Патамушта с террористами не договариваемся!
22:37:47 31-05-2024
Гость (19:25:49 31-05-2024) - "Посредничество при возвращении российских военнослужащих ... Ты вообще как представляешь себе посредничество? Через ОАЭ менялись, передали им пленных, а они уже вернули каждому своих.
11:23:25 01-06-2024
Гость (22:37:47 31-05-2024) Ты вообще как представляешь себе посредничество? Через ОАЭ м... Сегодня при содействии Саудовской Аравии был произведен обмен пленными. 75 на 75. Киев как всегда вытребовал медийных пленных: 19 солдат ВСУ с острова Змеиный и 10 боевиков Азова из Мариуполя. Предыдущий обмен был 8 февраля, причем тогда он затянулся почти на полтора месяца. Кроме того, был произведен обмен телами погибших - мы отдали 200 тел ВСУшником, нам вернули 45.