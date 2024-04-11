Россия-Китай. В Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум для предпринимателей Сибири

На нем эксперты поделятся опытом, как вести успешный бизнес с Китаем

11 апреля 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8JvznJ

Форум. Спикер / Фото: freepik.com

26 апреля 2024 года в Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум "Россия – Китай. Современные возможности для российских компаний Импорт. Экспорт". Мероприятие соберет собственников крупного и малого бизнеса, которые отправляют сибирскую продукцию в Китай, а также закупают в Поднебесной различные товары.

Кому будет интересен форум?

Наибольшую ценность мероприятие представляет для предпринимателей, которые хотят начать сотрудничать с Китаем.

Что там будет интересного?

Гости форума смогут:

Поучаствовать в дискуссии. Задать все интересующие вопросы. Найти новых партнеров. Получить знания от действующих практиков ­–­ успешных компаний, которые уже не один год работают с Китаем.

Когда и где состоится мероприятие?

Бизнес-форум пройдет 26 апреля 2024 года, в пятницу, в большом концертном зале АГИК в самом центре Барнаула по адресу: проспект Ленина, 66.

Время проведения: с 11:00 до 17:00.

Вход на мероприятие ­– по билетам и пригласительным.

Организаторы бизнес-форума "Россия – Китай" ­– бизнес-сообщество Man from Siberia* и группа компаний "ЭкоМакс".

Бизнес-сообщество Man from Siberia

Тел.: 8-913-022-99-99

Сайт

ГК "ЭкоМакс"

Сайт

*Man from Siberia ("Ман фром Сибериа").

Возрастное ограничение 18+

ООО "МАН ФРОМ СИБЕРИА"

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