Россия-Китай. В Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум для предпринимателей Сибири
На нем эксперты поделятся опытом, как вести успешный бизнес с Китаем
11 апреля 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8JvznJ
26 апреля 2024 года в Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум "Россия – Китай. Современные возможности для российских компаний Импорт. Экспорт". Мероприятие соберет собственников крупного и малого бизнеса, которые отправляют сибирскую продукцию в Китай, а также закупают в Поднебесной различные товары.
Кому будет интересен форум?
Наибольшую ценность мероприятие представляет для предпринимателей, которые хотят начать сотрудничать с Китаем.
Что там будет интересного?
Гости форума смогут:
- Поучаствовать в дискуссии.
- Задать все интересующие вопросы.
- Найти новых партнеров.
- Получить знания от действующих практиков – успешных компаний, которые уже не один год работают с Китаем.
Когда и где состоится мероприятие?
Бизнес-форум пройдет 26 апреля 2024 года, в пятницу, в большом концертном зале АГИК в самом центре Барнаула по адресу: проспект Ленина, 66.
Время проведения: с 11:00 до 17:00.
Вход на мероприятие – по билетам и пригласительным.
Организаторы бизнес-форума "Россия – Китай" – бизнес-сообщество Man from Siberia* и группа компаний "ЭкоМакс".
Бизнес-сообщество Man from Siberia
Тел.: 8-913-022-99-99
Сайт
ГК "ЭкоМакс"
Сайт
*Man from Siberia ("Ман фром Сибериа").
Возрастное ограничение 18+
ООО "МАН ФРОМ СИБЕРИА"Реклама
23:03:22 11-04-2024
Да, давайте привечайте Китай здесь?!... Потом от них не отвяжитесь!!!
18:22:21 12-04-2024
Гость (23:03:22 11-04-2024) Да, давайте привечайте Китай здесь?!... Потом от них не отвя... И Китай и Россия зоны влияния и ответственности иудея хазара Ротшильда. Поэтому и Путин и Си исполняют его план по созданию на территории Юга Российской Империи(Россия и украина) новой великой хазарии или израиля согласно которого от урала и до самого океана будет китай и русский народ в очередной раз будет разделен на оккупационные зоны евреев и китайцев.
06:35:00 13-04-2024
Гость (18:22:21 12-04-2024) И Китай и Россия зоны влияния и ответственности иудея хазара... Сам придумал или в бане рассказал тебе Путин , Си, Ротшильд?
02:30:56 12-04-2024
Какой на хрен форум. Китай пользуясь случаем нагло с позволения правящего режима доит Россию по дешевке вывозя все ресурсы ему необходимые, да еще и создает свои анклавы на нашей территории.
06:32:11 13-04-2024
Гость (02:30:56 12-04-2024) Какой на хрен форум. Китай пользуясь случаем нагло с позволе... До этого разве по дешёвке не разбазаривали свои ресурсы? Создавай свой продукт, продвигай на свой рынок и на рынок Китая, если выдержишь конкуренцию.Для этого бизнес форумы организуют, ты мне-я тебе, просто не надо быть лохами и ждать, что за тебя кто-то будет бесплатно что-то делать.