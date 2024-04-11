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Россия-Китай. В Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум для предпринимателей Сибири

На нем эксперты поделятся опытом, как вести успешный бизнес с Китаем

11 апреля 2024, 15:20, ИА Амител erid: LjN8JvznJ

Форум. Спикер / Фото: freepik.com
Форум. Спикер / Фото: freepik.com

26 апреля 2024 года в Барнауле пройдет масштабный бизнес-форум "Россия – Китай. Современные возможности для российских компаний Импорт. Экспорт". Мероприятие соберет собственников крупного и малого бизнеса, которые отправляют сибирскую продукцию в Китай, а также закупают в Поднебесной различные товары.

Кому будет интересен форум?

Наибольшую ценность мероприятие представляет для предпринимателей, которые хотят начать сотрудничать с Китаем.

Что там будет интересного?

Гости форума смогут:

  1. Поучаствовать в дискуссии.
  2. Задать все интересующие вопросы.
  3. Найти новых партнеров.
  4. Получить знания от действующих практиков ­–­ успешных компаний, которые уже не один год работают с Китаем.

Когда и где состоится мероприятие?

Бизнес-форум пройдет 26 апреля 2024 года, в пятницу, в большом концертном зале АГИК в самом центре Барнаула по адресу: проспект Ленина, 66.

Время проведения: с 11:00 до 17:00.

Вход на мероприятие ­– по билетам и пригласительным.

Организаторы бизнес-форума "Россия – Китай" ­– бизнес-сообщество Man from Siberia* и группа компаний "ЭкоМакс".

Бизнес-сообщество Man from Siberia
Тел.: 8-913-022-99-99
Сайт
ГК "ЭкоМакс"
Сайт

*Man from Siberia ("Ман фром Сибериа").

Возрастное ограничение 18+

ООО "МАН ФРОМ СИБЕРИА"

Комментарии 5

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Гость

23:03:22 11-04-2024

Да, давайте привечайте Китай здесь?!... Потом от них не отвяжитесь!!!

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Гость

18:22:21 12-04-2024

Гость (23:03:22 11-04-2024) Да, давайте привечайте Китай здесь?!... Потом от них не отвя... И Китай и Россия зоны влияния и ответственности иудея хазара Ротшильда. Поэтому и Путин и Си исполняют его план по созданию на территории Юга Российской Империи(Россия и украина) новой великой хазарии или израиля согласно которого от урала и до самого океана будет китай и русский народ в очередной раз будет разделен на оккупационные зоны евреев и китайцев.

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Гость

06:35:00 13-04-2024

Гость (18:22:21 12-04-2024) И Китай и Россия зоны влияния и ответственности иудея хазара... Сам придумал или в бане рассказал тебе Путин , Си, Ротшильд?

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Гость

02:30:56 12-04-2024

Какой на хрен форум. Китай пользуясь случаем нагло с позволения правящего режима доит Россию по дешевке вывозя все ресурсы ему необходимые, да еще и создает свои анклавы на нашей территории.

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Гость

06:32:11 13-04-2024

Гость (02:30:56 12-04-2024) Какой на хрен форум. Китай пользуясь случаем нагло с позволе... До этого разве по дешёвке не разбазаривали свои ресурсы? Создавай свой продукт, продвигай на свой рынок и на рынок Китая, если выдержишь конкуренцию.Для этого бизнес форумы организуют, ты мне-я тебе, просто не надо быть лохами и ждать, что за тебя кто-то будет бесплатно что-то делать.

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