Россия нарастила до максимума ввоз вина из стран ЕС

Объем в сентябре составил 47,1 миллиона евро

24 ноября 2024, 21:30, ИА Амител

Бутылки / Фото: pxhere.com/ru/photo/1233767

Россия, несмотря на повышение пошлин на вино из недружественных стран, в сентябре ввезла его из Евросоюза на максимальные с апреля 47,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.

Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5 до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр, с 1 августа до конца 2023 года, затем их продлили на весь 2024 год, а в начале августа этого года повысили до 25%, но не менее 2 долларов за литр.

Несмотря на это, импорт вина из Евросоюза в сентябре вырос на треть и составил 47,1 миллиона евро, это максимум с апреля.

Сильнее всего выросли поставки французского вина – в сентябре его ввезли на 1,6 миллиона евро против 356 тысяч евро в августе, и немецкого вина – до 2,7 миллиона евро. Испания увеличила экспорт в 1,8 раза, до 2,4 миллиона евро.

Италия осталась главным поставщиком вина в Россию среди стран Евросоюза – ее продажи увеличились до 19,5 миллиона евро против 15,5 миллиона месяцем ранее. Латвия экспортировала вина на 10,8 миллиона евро, что в 1,6 раза больше уровня августа.

Польша стала единственным крупным экспортером, который в сентябре уменьшил поставки в Россию – на 14%, до 3,7 миллиона евро.