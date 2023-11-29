Россия не получила место в исполнительном совете ОЗХО

Всего в исполнительном совете находится 21 государство. Восточноевропейскую группу в нем представляют Литва, Польша и Украина

29 ноября 2023, 21:25, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия не получила место в исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на 2024 год. Как сообщает РИА Новости, об этом свидетельствуют результаты голосования.

Всего в исполнительном совете находится 21 государство. Восточноевропейскую группу в нем представляют Литва, Польша и Украина. Таким образом, России в ней больше нет.

От Африки туда вошли Алжир, Гана, Нигерия и ЮАР. Азию представляют Бангладеш, Иран, Малайзия и Пакистан. В группу от Латинской Америки и Карибского бассейна вошли Чили, Эквадор, Сальвадор и Гватемала. А Западную Европу – Бельгия, Дания, Греция, Новая Зеландия и Испания.

28-я сессия Конференции государств – участников ОЗХО проходит в Гааге с 27 ноября по 1 декабря. Всего исполнительный совет состоит из 41 члена, которые избираются на два года по принципу ротации.