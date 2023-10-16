Россия ограничила импорт рыбы и морепродуктов из Японии

Мера вводится до предоставления Россельхознадзору информации о безопасности продуктов водного промысла

16 октября 2023, 14:51, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россельхознадзор вслед за КНР временно ограничил ввоз рыбы и морепродуктов из Японии, сообщили на сайте ведомства.

Ранее Китай ограничил импорт из-за сброса в океан очищенной от радиоактивных веществ воды с японской АЭС "Фукусима-1".

Со стороны РФ аналогичная мера вводится до предоставления информации о безопасности продуктов водного промысла, соответствия требованиям ЕАЭС и ее анализа специалистами Россельхознадзора.

Как пишет "Ъ", в 2011 году на "Фукусиме-1" произошла авария. В августе 2023-го воду, использованную для охлаждения реакторов и очищенную от радиоактивных веществ, сбросили в океан. Впоследствии Россельхознадзор не выявил нарушений при исследовании рыбной продукции, добытой вблизи места сброса воды. 16 октября МИД Японии также предоставил РФ данные о сбросе воды с АЭС.