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Россия отменила запрет на ввоз бананов из Эквадора

Качество продукта должна гарантировать служба страны-экспортера

16 февраля 2024, 17:33, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/666944
Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/666944

Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию бананы из Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять (бананы. – Прим. ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", – сказал глава ведомства Сергей Данкверт.

Он добавил, что 19 февраля состоится видеоконференция с контрольной службой страны-экспортера.

Напомним, что в начале февраля после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах было решено приостановить сертификацию пяти экспортеров.

Позднее стало известно, что представители Эквадора прилетят в Россию, чтобы обсудить этот вопрос.

Продукты

Комментарии 4

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Гость

18:10:52 16-02-2024

А Эквадор теперь отменил поставку всей своей советской и российской военной техники Украине?

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Гость

12:05:59 17-02-2024

Гость (18:10:52 16-02-2024) А Эквадор теперь отменил поставку всей своей советской и рос... Да, уже отменил. За бананы, видимо, выручка поболе будет, да и надолго.

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Гость

18:11:13 16-02-2024

И брать у них бананы в два раза дешевле, чем раньше.

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Гость

18:37:40 16-02-2024

Гость (18:11:13 16-02-2024) И брать у них бананы в два раза дешевле, чем раньше.... вы и раньше у них не брали и теперь не будете, А в магазине сами разберутся сколько вы заплатите.

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