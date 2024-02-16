Россия отменила запрет на ввоз бананов из Эквадора
Качество продукта должна гарантировать служба страны-экспортера
16 февраля 2024, 17:33, ИА Амител
Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию бананы из Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости.
"Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять (бананы. – Прим. ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", – сказал глава ведомства Сергей Данкверт.
Он добавил, что 19 февраля состоится видеоконференция с контрольной службой страны-экспортера.
Напомним, что в начале февраля после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах было решено приостановить сертификацию пяти экспортеров.
Позднее стало известно, что представители Эквадора прилетят в Россию, чтобы обсудить этот вопрос.
18:10:52 16-02-2024
А Эквадор теперь отменил поставку всей своей советской и российской военной техники Украине?
12:05:59 17-02-2024
Гость (18:10:52 16-02-2024) А Эквадор теперь отменил поставку всей своей советской и рос... Да, уже отменил. За бананы, видимо, выручка поболе будет, да и надолго.
18:11:13 16-02-2024
И брать у них бананы в два раза дешевле, чем раньше.
18:37:40 16-02-2024
Гость (18:11:13 16-02-2024) И брать у них бананы в два раза дешевле, чем раньше.... вы и раньше у них не брали и теперь не будете, А в магазине сами разберутся сколько вы заплатите.