Россия отменила запрет на ввоз бананов из Эквадора

Качество продукта должна гарантировать служба страны-экспортера

16 февраля 2024, 17:33, ИА Амител

Бананы / Фото: pxhere.com/ru/photo/666944

Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию бананы из Эквадора. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы уже сегодня говорим о том, что даем право этим пяти эквадорским компаниям поставлять (бананы. – Прим. ред.) под гарантии службы Эквадора, а всю техническую часть мы будем обсуждать дальше", – сказал глава ведомства Сергей Данкверт.

Он добавил, что 19 февраля состоится видеоконференция с контрольной службой страны-экспортера.

Напомним, что в начале февраля после выявления мухи-горбатки в эквадорских бананах было решено приостановить сертификацию пяти экспортеров.

Позднее стало известно, что представители Эквадора прилетят в Россию, чтобы обсудить этот вопрос.