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Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Предложение передали в виде неофициальной записки

25 октября 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что США передали России предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что предложения были переданы неофициально, в виде записки. Сейчас профильные ведомства изучают их.

Дипломат также отметил, что работать с США по этому вопросу в отрыве от текущих условий невозможно. Он добавил, что для продолжения диалога США должны сменить враждебный курс по отношению к России.

США Россия

Комментарии 3

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Гость

23:10:57 25-10-2023

Убирате базы НАТО далекоооооо-далеко от границ России, тогда можно будет и поговорить. А то ишь, лезут нагло на порог, но при этом (как жареным запахло) лицемерно предлагают контролировать вооружение.

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Гость

08:56:33 26-10-2023

в виде неофициальной записки --- в США наверное говорят ничего не передавали

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Гость

10:15:55 26-10-2023

бред, записка...............

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