Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями

Предложение передали в виде неофициальной записки

25 октября 2023, 23:04, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что США передали России предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.

Рябков отметил, что предложения были переданы неофициально, в виде записки. Сейчас профильные ведомства изучают их.

Дипломат также отметил, что работать с США по этому вопросу в отрыве от текущих условий невозможно. Он добавил, что для продолжения диалога США должны сменить враждебный курс по отношению к России.