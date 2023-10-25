Россия получила от США предложения по контролю над вооружениями
Предложение передали в виде неофициальной записки
25 октября 2023, 23:04, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о том, что США передали России предложения по возобновлению диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями. Об этом сообщает РИА Новости.
Рябков отметил, что предложения были переданы неофициально, в виде записки. Сейчас профильные ведомства изучают их.
Дипломат также отметил, что работать с США по этому вопросу в отрыве от текущих условий невозможно. Он добавил, что для продолжения диалога США должны сменить враждебный курс по отношению к России.
23:10:57 25-10-2023
Убирате базы НАТО далекоооооо-далеко от границ России, тогда можно будет и поговорить. А то ишь, лезут нагло на порог, но при этом (как жареным запахло) лицемерно предлагают контролировать вооружение.
08:56:33 26-10-2023
в виде неофициальной записки --- в США наверное говорят ничего не передавали
10:15:55 26-10-2023
бред, записка...............