Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года

Данные меры являются дополнением к добровольному сокращению, которое Россия объявила в апреле 2023 года

05 сентября 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на уровне 300 тысяч баррелей в сутки до конца декабря 2023 года. Как пишет РБК, об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

"Теперь добровольное решение о сокращении добычи нефти будет пересматриваться ежемесячно, чтобы рассмотреть возможность углубления сокращения или увеличения производства, в зависимости от ситуации на мировом рынке", – заявила она.

Данные меры являются дополнением к добровольному сокращению, которое Россия объявила в апреле 2023 года и которое действует до конца декабря 2024 года. Новак подчеркнул, что эти меры необходимы для усиления мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков.