Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре, заявил Патрушев

По его словам, "обстоятельные" переговоры могут состояться в рамках участия главы РФ в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь"

19 сентября 2023, 17:43, ИА Амител

Фото: kremlin.ru

В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро ЦК КПК Ван И.

По его словам, "обстоятельные" переговоры могут состояться в рамках участия главы РФ в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь". О планах Путина посетить Пекин во время форума еще в июле сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Патрушев также отметил, что подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка совпадают или близки. В частности, речь идет и о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности. При этом Москва поддерживает китайские власти по вопросам Тайваня, Сицзяна, Тибета и Гонконга.