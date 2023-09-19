Россия рассчитывает на переговоры Путина и Си Цзиньпина в октябре, заявил Патрушев
По его словам, "обстоятельные" переговоры могут состояться в рамках участия главы РФ в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь"
19 сентября 2023, 17:43, ИА Амител
В России ждут встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в октябре в Пекине. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев на встрече с членом Политбюро ЦК КПК Ван И.
По его словам, "обстоятельные" переговоры могут состояться в рамках участия главы РФ в мероприятиях международного форума "Один пояс, один путь". О планах Путина посетить Пекин во время форума еще в июле сообщал помощник главы государства Юрий Ушаков.
Патрушев также отметил, что подходы России и КНР к принципиальным вопросам современного миропорядка совпадают или близки. В частности, речь идет и о фундаментальном принципе равной и неделимой безопасности. При этом Москва поддерживает китайские власти по вопросам Тайваня, Сицзяна, Тибета и Гонконга.
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