Россия расширила стоп-лист для граждан Великобритании
В списке оказались политики, силовики, юристы и журналисты
18 августа 2023, 23:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Россия включила в стоп-лист еще 54 граждан Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.
Решение приняли на фоне "агрессивной реализацией" Лондоном антироссийского курса, в рамках которого используется механизм односторонних санкций в отношении россиян и экономических операторов РФ.
В списке оказались политики, силовики, юристы и журналисты. В МИД добавили, что любые усилия Лондона по раскручиванию "антироссийского санкционного маховика" в любом случае неизбежно получат отпор со стороны России. Работа над расширением стоп-листа будет продолжаться.
10:31:01 19-08-2023
Правильно! Все их капиталы хранящиеся в банках РФ изъять! Детей из наших ПТУ повыгонять! Ихние баб на шопинг и отдых не пускать! Пусть помаются теперь.