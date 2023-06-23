Россия в ответ на санкции расширила запрет на въезд представителям ЕС

В новый список попали силовики, представили государственных и коммерческих организаций, а также граждане, помогающие Киеву получать военную поддержку

23 июня 2023, 21:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия в ответ на новый пакет санкций расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд на ее территорию. Как сообщает "РГ", об этом заявили в МИД РФ.

Так, в новый список попали представители европейских силовых ведомств, представители некоторых государственных и коммерческих организаций Евросоюза, а также граждане, которые причастны к оказанию военной помощи Киеву.

Напомним, что сегодня Евросоюз утвердил новый, 11-й пакет санкций. В список рестрикций также вошло ограничение экспорта в третьи страны, поскольку после часть товаров попадает в Россию.