Россия в ответ на санкции расширила запрет на въезд представителям ЕС
В новый список попали силовики, представили государственных и коммерческих организаций, а также граждане, помогающие Киеву получать военную поддержку
23 июня 2023, 21:33, ИА Амител
Россия в ответ на новый пакет санкций расширила список представителей Европейского союза, которым запрещен въезд на ее территорию. Как сообщает "РГ", об этом заявили в МИД РФ.
Так, в новый список попали представители европейских силовых ведомств, представители некоторых государственных и коммерческих организаций Евросоюза, а также граждане, которые причастны к оказанию военной помощи Киеву.
Напомним, что сегодня Евросоюз утвердил новый, 11-й пакет санкций. В список рестрикций также вошло ограничение экспорта в третьи страны, поскольку после часть товаров попадает в Россию.
22:25:59 23-06-2023
Как всегда преступно вредительская позорная на весь Мир ответка. Вместо того чтобы прекратить поставку из России стратегического сырья и полуфабрикатов и тем самым породить в европе коллапс а быстрее всего кризис в разных сферах деятельности этого вражеского шобла наши патгиоты определенной наружности думают не о потерях страны и народа а о том как бы не огорчить своими ответками коллег из стана врага.
11:48:06 24-06-2023
В ответ на 11-й пакет санкций грозно нахмурили брови и погрозили пальчиком! Пардон, пальчиком грозить не стали- ограничились бровями. Но тоже получилось величественно и державно...