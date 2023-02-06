Россия вернулась в четвёрку стран с самыми большими золотовалютными резервами

Первое место до сих пор уверенно держит Китай

06 февраля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия заняла четвёртое место в списке крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года, сообщает РИА Новости.

Китай 17-й год подряд остаётся лидером по международным резервам – на конец декабря они составили 3,31 трлн долларов. Япония на втором месте – 1,27 трлн, на третьем Швейцария – 924 млрд.

"Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвёртое место, летом вернула позиции и завершила год на четвёртом месте с иностранными активами в 582 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Индия опустилась на пятую строчку – 563 млрд долларов. Саудовская Аравия с резервами в 460 млрд долларов поднялась на шестое место, сместив Гонконг (424 млрд) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 млрд) – на восьмую. Сингапур выпал из десятки, что позволило Бразилии (325 млрд) подняться на девятую позицию, а Германии (295 млрд) – на десятую.