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Россия вернулась в четвёрку стран с самыми большими золотовалютными резервами

Первое место до сих пор уверенно держит Китай

06 февраля 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Россия заняла четвёртое место в списке крупнейших золотовалютных резервов в мире по итогам 2022 года, сообщает РИА Новости.

Китай 17-й год подряд остаётся лидером по международным резервам – на конец декабря они составили 3,31 трлн долларов. Япония на втором месте – 1,27 трлн, на третьем Швейцария – 924 млрд.

"Россия, которая в прошлом году уступила Индии четвёртое место, летом вернула позиции и завершила год на четвёртом месте с иностранными активами в 582 млрд долларов", – говорится в сообщении.

Индия опустилась на пятую строчку – 563 млрд долларов. Саудовская Аравия с резервами в 460 млрд долларов поднялась на шестое место, сместив Гонконг (424 млрд) на седьмую позицию, а Южную Корею (424 млрд) – на восьмую. Сингапур выпал из десятки, что позволило Бразилии (325 млрд) подняться на девятую позицию, а Германии (295 млрд) – на десятую.

 

Комментарии 9

  • с самыми большими золотовалютными резервами на четвёртом месте с иностранными активами как бы это не одно и то же...
    06 февраля, Гость   Ответить
  • О! Офигеть. А если бы 300 миллиардов еще не отжали
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Есть много денег, при этом населения по минимуму. А доходы граждан, как у африканских стран. Если посчитать пропорцию, у нас вообще на гражданина самый большой "резерв" получается. При этом пенсии по 200 долларов.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Золотые запасы, для нас пенсионеров от осла уши.
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Это для Победы. Может это лет на 10 еще растянется
    06 февраля, Гость   Ответить
  • При этом пенсии по 200 долларов. --- У моих по 170 долларов
    06 февраля, Гость   Ответить
  • Доллары у нас и у них разные, у нас подстричься можно за 3 доллара, а у них парикмахер за 10 долларов только проконсультирует. Потому что его потом сантехник за 10 долларов консультировать будет
    06 февраля, Гость   Ответить
  • а у них парикмахер за 10 долларов только проконсультирует. Потому что его потом сантехник за 10 долларов консультировать будет---------- 450 рублей(6баксов) стрижка, замена кранов под мойкой 800 рублей(12баксов)......говяжий стейк – 4,7$; свинина с костями – 3,5$; свиное филе – 4$; целый цыпленок 1,4$;.....неблохо!!
    06 февраля, Гость   Ответить
  • А доходы граждан, как у африканских стран, пенсии по 200 баксов - И при этом, не успеют гектары выделить в Санниково под застройку, как через 2-3 года там яблоку не упасть от возведённых коттеджей, почти ни одного одноэтажного нет, а на своём ФФ-3 я на дороге почти нищеброд, по джипам Турция против России вообще страна третьего мира. А представляете, как мы могли бы жить, если бы в России за воровство чинуш наказывали бы!
    06 февраля, Гость   Ответить
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