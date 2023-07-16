Россия впервые вошла в тройку главных торговых партнеров Индии

Это произошло на фоне закупок Индией российских товаров в 3,9 раза, до 26,5 млрд долларов

16 июля 2023, 19:02, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия впервые вошла в тройку крупнейших торговых партнеров Индии. Как сообщает РИА Новости, товарооборот стран за пять месяцев текущего года достиг 27,1 млрд долларов.

По данным Минторгпрома Индии, по итогам января-мая объем двусторонней торговли вырос в 3,8 раза. Это произошло на фоне закупок Индией российских товаров в 3,9 раза, до 26,5 млрд долларов. Кроме того, резко увеличился и экспорт индийской продукции в Россию - в 2,6 раза, до 639 млн долларов.

Крупнейшим торговым партером Индии все еще является Китай — 41,1 млрд долларов товарооборота. При этом объем за год снизился за 9,3%. Второе место занимают США - 30,4 млрд долларов, снижение на 12,5%.