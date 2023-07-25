Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран

Отказ коснется Евросоюза, Норвегии, США и других недружественных государств

25 июля 2023, 21:34, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство РФ ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ, в ведомстве уверены, что освободившиеся ниши заполнят российские производители – их мощности позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.

Отказ коснется Евросоюза, Норвегии, США и других недружественных государств.

В ведомстве подчеркнули, что российские организации таким образом получат возможность для роста объемов производства, увеличения количества рабочих мест и расширения ассортимента.