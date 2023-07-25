Россия запретила ввоз продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран
Отказ коснется Евросоюза, Норвегии, США и других недружественных государств
25 июля 2023, 21:34, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Правительство РФ ввело запрет на ввоз в страну готовой продукции из рыбы и морепродуктов из недружественных стран. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ, в ведомстве уверены, что освободившиеся ниши заполнят российские производители – их мощности позволяют обеспечить потребности внутреннего рынка.
Отказ коснется Евросоюза, Норвегии, США и других недружественных государств.
В ведомстве подчеркнули, что российские организации таким образом получат возможность для роста объемов производства, увеличения количества рабочих мест и расширения ассортимента.
22:01:21 25-07-2023
Шпротав не будет
09:40:25 26-07-2023
ха-ха (22:01:21 25-07-2023) Шпротав не будет... Шпроты - наиболее отстойная из рыбной продукции, это худшее что можно съесть.
09:57:41 26-07-2023
ха-ха (22:01:21 25-07-2023) Шпротав не будет... Куда они денутся? Подходящую для копчения рыбу везут из Дальнего Востока, из Калининграда, из Питера.
13:06:47 26-07-2023
ха-ха (22:01:21 25-07-2023) Шпротав не будет... Они и так не вкусные и вредные, концерогенные.
23:19:45 25-07-2023
Хорошее решение... И не только бы рыбу не ввозить, особенно из Турции!
01:43:02 26-07-2023
Ну и обязательно для роста цен. По другому наш бизнес не работает.
05:54:08 26-07-2023
Вперёд импортозамещатели, перекрывайте сетями Барнаулку.
06:39:13 26-07-2023
Опять все подорожает
08:11:33 26-07-2023
и теперь ку нас из рыбного будет только карась и килька?
09:42:35 26-07-2023
Гость (08:11:33 26-07-2023) и теперь ку нас из рыбного будет только карась и килька?... А чилийский сибас или дорадо из Аргентины тебе в рот не влезают? Почему только обязательно надо норвежский лосось искусственного выращивания жрать?
10:59:34 26-07-2023
Гость (08:11:33 26-07-2023) и теперь ку нас из рыбного будет только карась и килька?... Ага, судак, сазан, щука, осетр и т.п. в Оби резко прекратят свое существование. Да, жертва ЕГЭ ?
09:20:15 26-07-2023
Теперь будет только радиоактивная рыба (из-за аварии на АЭС в Фукусиме) с дальнего востока. И та по заоблачным ценам.
09:45:28 26-07-2023
Гость (09:20:15 26-07-2023) Теперь будет только радиоактивная рыба (из-за аварии на АЭС ... Япония нам не поставляет рыбу. А в их рыболовной зоне мы ловить не можем. Камчатская и Сахалинская рыба - не радиоактивна. Мурманск и Карелия - также не светятся. А уж из Чили рыба совсем далека от фукусимской.
09:45:08 26-07-2023
Закопчу сегодня щукена 3-х килошного.
10:15:30 26-07-2023
Под Мурманском несколько лет назад была авария при испытании торпеды с ядерным двигателем. Несколько человек погибло от облучения.
10:58:03 26-07-2023
Гость (10:15:30 26-07-2023) Под Мурманском несколько лет назад была авария при испытании... Тебе лично доложили что там было ? Не надо придумывать и раздувать слухи, за это есть статья УК, подумай над этим на досуге, пока не поздно.
11:06:11 26-07-2023
Гость (10:58:03 26-07-2023) Тебе лично доложили что там было ? Не надо придумывать и раз... Вам бы тоже подумать, какие слухи? Об этом случае в наших СМИ упоминалось. Вы не доверяете нашим СМИ?
11:29:29 26-07-2023
за это есть статья УК ***** Почему как "антифашист" и "патриот", так хамские замашки с угрозами и одёргиванием с ненавистью, сквозящей в каждой фразе?
11:41:06 26-07-2023
Гость (10:59:34 26-07-2023) Ага, судак, сазан, щука, осетр и т.п. в Оби резко прекратят ... Рыба в бассейне Оби заражена описторхозом и прочими прелестями. Не, вы, конечно, можете ее есть. Лично я не буду.
12:47:42 26-07-2023
Гость (11:41:06 26-07-2023) Рыба в бассейне Оби заражена описторхозом и прочими прелестя... Огорчу тебя, жертву ЕГЭ - вся рыба, в том числе и морская заражена паразитами, в большей или меньшей степени. Питайся травой :-)
15:40:10 26-07-2023
А что мешало отечественным производителям рыбы и морепродуктов выходить на наш рынок с нормальными конкурентными ценами ранее?