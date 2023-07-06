Россия закроет генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

В ответ Хельсинки планирует закрыть генконсульство РФ в Турку

06 июля 2023, 21:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Россия объявила девять финских дипломатических сотрудников persona non grata и отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом заявили в МИД РФ.

Пресс-служба опубликовала на сайте ведомства ответные меры на "конфронтационные действия финских властей". Кроме того, Москва симметрично ответила на высылку девяти представителей российских заграничных учреждений из Финляндии, которая состоялась в июне.

Власти Финляндии уже назвали действия РФ ассиметричными и жесткими. Как отметил президент страны Саули Ниинисте, Хельсинки уже готовит аналогичную меру — скорее всего страна закроет генконсульство России в Турку.