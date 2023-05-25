Россия закроет генконсульство Швеции в Петербурге

В ведомстве заявили, что шаг Стокгольма по высылке пяти сотрудников загранучреждений России в апреле 2023 года является откровенно враждебным

25 мая 2023, 20:52, ИА Амител

Фото: unsplash.com

С 1 сентября в России прекратит свою работу Генеральное консульство Швеции в Санкт-Петербурге. Как сообщает РИА Новости, посла Швеции Малену Мард вызвали в МИД РФ и объявили об ответным мерах на высылку российских дипломатов из страны.

В ведомстве заявили, что шаг Стокгольма по высылке пяти сотрудников загранучреждений России в апреле 2023 года является откровенно враждебным. Это усугубило ситуацию в отношениях двух стран, которые и так достигли низкого уровня.

Послу заявили, что российская сторона объявляет персоной "нон грата" пять шведских дипломатов, в том числе трёх сотрудников аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве Швеции в Москве. Они должны покинуть Россию в те же сроки, которые отвели шведские власти для российских дипломатических работников.