Россия запретила вывоз риса из страны до 2024 года

При этом сделали и ряд исключений

29 июля 2023, 19:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Правительство России временно запретило вывоз риса и рисовой крупы из страны.

Как сообщили в телеграм-канале кабмина, ограничение будет действовать до 31 декабря 2023 года. Меру ввели "для поддержания стабильности на внутреннем рынке".

При этом запрет не будет распространяться на поставки в государства – члены Евразийского экономического союза, Абхазию и Южную Осетию. Также рис и крупу можно будет отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи и в рамках международных транзитных перевозок.

Напомним, что изначально запрет на вывоз из РФ этих продуктов установили 30 июня 2022 года, а после продлили до 30 июня 2023-го. Причиной стала авария на гидрозатворе в Краснодарском крае, который является основным производителем риса в России.

Ранее в июле президент Владимир Путин продлил до конца 2025 года действие специальных экономических мер по ввозу и вывозу продукции и сырья.