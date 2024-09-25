Россиян хотят обязать оформлять дом в собственность сразу после постройки

Регистрация прав на основании сделок, а также учет и регистрация прав на здания будут приостановлены, если границы земельного участка не установлены

25 сентября 2024, 22:02, ИА Амител

Частный дом / Фото: unsplash.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет граждан и организации ставить на учет здания и сооружения сразу после завершения строительства или реконструкции. Документ также запрещает использовать такие объекты до регистрации, сообщает "Ъ".

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что инициатива позволит сократить число объектов, которые используются без регистрации в ЕГРН. Застройщики должны будут регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней.

Регистрация прав на основании сделок, а также учет и регистрация прав на здания будут приостановлены, если границы земельного участка не установлены. Законопроект, как сказал Павел Крашенинников, упростит выдачу предписаний при обнаружении нарушений.