Россиян к 2030 году спасать от всякой заразы будет "санитарный щит"

Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время

23 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Федеральный проект "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья" должен быть полностью реализован до 2030 года, пишет "Парламентская газета".

Проект запустили в 2021 году. Планируется, что к концу 2024 года будет полностью блокироваться проникновение биологических угроз на территорию страны, а распознавание новой инфекции и разработка тест-систем будет проходить в течение четырех дней.

Предполагается, что к 2030 году при необходимости людям будут проводить современную молекулярно-генетическую диагностику инфекционных заболеваний в течение 24 часов.

"Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время. Роспотребнадзор, который ее курирует, полностью готов к выполнению всех задач. Сейчас нужно завершить строительство объектов, которые необходимы, это и лаборатории, и медицинские научные центры", – отметила член Совфеда Елена Перминова.

Сенатор подчеркнула, что сейчас в России нет серьезных угроз, поскольку санитарный щит уже работает.