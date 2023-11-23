Россиян к 2030 году спасать от всякой заразы будет "санитарный щит"
Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время
23 ноября 2023, 13:00, ИА Амител
Федеральный проект "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья" должен быть полностью реализован до 2030 года, пишет "Парламентская газета".
Проект запустили в 2021 году. Планируется, что к концу 2024 года будет полностью блокироваться проникновение биологических угроз на территорию страны, а распознавание новой инфекции и разработка тест-систем будет проходить в течение четырех дней.
Предполагается, что к 2030 году при необходимости людям будут проводить современную молекулярно-генетическую диагностику инфекционных заболеваний в течение 24 часов.
"Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время. Роспотребнадзор, который ее курирует, полностью готов к выполнению всех задач. Сейчас нужно завершить строительство объектов, которые необходимы, это и лаборатории, и медицинские научные центры", – отметила член Совфеда Елена Перминова.
Сенатор подчеркнула, что сейчас в России нет серьезных угроз, поскольку санитарный щит уже работает.
13:06:59 23-11-2023
полностью реализован до 20230 года ----- Да, долгосрочный проект, тут не поспоришь)))))
13:09:03 23-11-2023
Предполагается, что к 2030 году при необходимости людям будут проводить современную молекулярно-генетическую диагностику инфекционных заболеваний в течение 24 часов. Буга-га!! Только сначала талончик в регистратуре взять надо будет на два месяца вперед))))))))
13:43:03 23-11-2023
Сколько денег расходуется в чьи-то карманы.
14:41:14 23-11-2023
Гость (13:43:03 23-11-2023) Сколько денег расходуется в чьи-то карманы.... А вы переживаете что не в ваш.
17:28:48 23-11-2023
Гость (13:43:03 23-11-2023) Сколько денег расходуется в чьи-то карманы.... А для чего думаете все эти программы? Просто так из бюджета денег не вынуть. А под программу, даже самую мутную - пожалуйста...
13:50:01 23-11-2023
А кто работать будет в этих лабораториях и научных центрах?!
18:50:58 23-11-2023
Гость (13:50:01 23-11-2023) А кто работать будет в этих лабораториях и научных центрах?!... Как кто? Джамшутов завозят эшелонами!
14:12:17 23-11-2023
кто-то опять бабла намоет, а "щит" если какой-то и будет, то только для "избранных"
14:40:29 23-11-2023
Нытики. Отличный план. Одобряем и ждём.
14:48:55 23-11-2023
Стопудово красиво только на бумаге.вот увидите.
15:30:13 23-11-2023
А можно озвучить цены, сколько это будет стоить для населения. Анализ на D3 стоит полторы тыс. руб., а "молекулярно-генетическую диагностика" чувствуется в слове на порядок подороже.
17:23:36 23-11-2023
К 2030 году весь цивилизованный мир отгородится от нас высоченным забором. Уже начинается.