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Россиян к 2030 году спасать от всякой заразы будет "санитарный щит"

Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время

23 ноября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Федеральный проект "Санитарный щит страны – безопасность для здоровья" должен быть полностью реализован до 2030 года, пишет "Парламентская газета".

Проект запустили в 2021 году. Планируется, что к концу 2024 года будет полностью блокироваться проникновение биологических угроз на территорию страны, а распознавание новой инфекции и разработка тест-систем будет проходить в течение четырех дней.

Предполагается, что к 2030 году при необходимости людям будут проводить современную молекулярно-генетическую диагностику инфекционных заболеваний в течение 24 часов.

"Это обширная программа, поэтому она и рассчитана на столь длительное время. Роспотребнадзор, который ее курирует, полностью готов к выполнению всех задач. Сейчас нужно завершить строительство объектов, которые необходимы, это и лаборатории, и медицинские научные центры", – отметила член Совфеда Елена Перминова.

Сенатор подчеркнула, что сейчас в России нет серьезных угроз, поскольку санитарный щит уже работает.

ЕР и кабмин разработали программу в сфере санитарной безопасности

Инициатива по её созданию войдёт в народную программу партии
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Здоровье

Комментарии 12

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Гость

13:06:59 23-11-2023

полностью реализован до 20230 года ----- Да, долгосрочный проект, тут не поспоришь)))))

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Гость

13:09:03 23-11-2023

Предполагается, что к 2030 году при необходимости людям будут проводить современную молекулярно-генетическую диагностику инфекционных заболеваний в течение 24 часов. Буга-га!! Только сначала талончик в регистратуре взять надо будет на два месяца вперед))))))))

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Гость

13:43:03 23-11-2023

Сколько денег расходуется в чьи-то карманы.

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Гость

14:41:14 23-11-2023

Гость (13:43:03 23-11-2023) Сколько денег расходуется в чьи-то карманы.... А вы переживаете что не в ваш.

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Гость

17:28:48 23-11-2023

Гость (13:43:03 23-11-2023) Сколько денег расходуется в чьи-то карманы.... А для чего думаете все эти программы? Просто так из бюджета денег не вынуть. А под программу, даже самую мутную - пожалуйста...

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Гость

13:50:01 23-11-2023

А кто работать будет в этих лабораториях и научных центрах?!

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Гость

18:50:58 23-11-2023

Гость (13:50:01 23-11-2023) А кто работать будет в этих лабораториях и научных центрах?!... Как кто? Джамшутов завозят эшелонами!

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Гость

14:12:17 23-11-2023

кто-то опять бабла намоет, а "щит" если какой-то и будет, то только для "избранных"

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Гость

14:40:29 23-11-2023

Нытики. Отличный план. Одобряем и ждём.

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Гость

14:48:55 23-11-2023

Стопудово красиво только на бумаге.вот увидите.

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Гость

15:30:13 23-11-2023

А можно озвучить цены, сколько это будет стоить для населения. Анализ на D3 стоит полторы тыс. руб., а "молекулярно-генетическую диагностика" чувствуется в слове на порядок подороже.

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Гость

17:23:36 23-11-2023

К 2030 году весь цивилизованный мир отгородится от нас высоченным забором. Уже начинается.

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