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Россиян могут штрафовать за борщевик, растущий даже не на участке

В некоторых случай из-за этого растения землю могут даже признать бесхозной

02 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Рубли / Фото: unsplash.com
Рубли / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин рассказал о том, что за это растение могут оштрафовать, даже если оно растет не на участке. Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф до пяти тысяч рублей грозит россиянам, даже в том случае, если борщевик находится за забором участка. Владельцев коммерческой недвижимости также могут привлечь к ответственности.

Местные власти, по его словам, должны контролировать борьбу с борщевиком.

"Поэтому они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения", - сказал Говырин.

Он добавил, что после власти могут выставить счет тому, на чьем участке проросло опасное растение.

Законопроекты

Комментарии 25

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Гость

08:58:53 02-04-2024

Каждого третьего в расход... ?

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Гость

08:59:07 02-04-2024

Чем оно опасное. Тем что спасала народ от голода.

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Гость

09:25:09 02-04-2024

Гость (08:59:07 02-04-2024) Чем оно опасное. Тем что спасала народ от голода.... Попробуй сходи съешь борщевик. посмотрим сколько проживешь.

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Гость

09:38:26 02-04-2024

Гость (09:25:09 02-04-2024) Попробуй сходи съешь борщевик. посмотрим сколько проживешь.... Ел и много раз. Сырой ели, мама суп варила. Живу более 70лет. В солнечный день нельзя прикасаться,ожоги серьёзные.

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Повсекакий

11:01:51 02-04-2024

Гость (09:38:26 02-04-2024) Ел и много раз. Сырой ели, мама суп варила. Живу более 70лет... Это другой ,съедобный борщевик.Тот ели и варили ,а этот борщевик Сосновского ,очень ядовитый и опасный для человека,хотя выращивали его на корм скоту.Завезли его в советское время ,по моему из Америки.Вот была настоящая диверсия.А теперь,видите ли ,люди виноваты в его распространении.Государство завезло его сюда,государство пусть и отвечает.

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Гость

11:55:48 02-04-2024

Повсекакий (11:01:51 02-04-2024) Это другой ,съедобный борщевик.Тот ели и варили ,а этот борщ... Всё так, кроме происхождения борщевика Сосневского - он родом с Кавказа. И не ядовит, как многие думают, просто его сок содержит вещества, смывающие с кожи слой, защищающий от ультрафиолета, т.е. если сок попадёт на кожу, но солнечного света не будет- не будет и ожога.

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надеждин

09:08:11 02-04-2024

Понавыбирали, теперь мучайтесь...

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Гость

09:09:17 02-04-2024

Когда депутатов начнут штрафовать?За их бездействие и глупые законы?

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лдпр

09:31:18 02-04-2024

Гость (09:09:17 02-04-2024) Когда депутатов начнут штрафовать?За их бездействие и глупые... Не надо их штрафовать, они сами кого хошь оштрафуют. Выбирать надо было думать кого на выборах!!!

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Гость

11:50:59 02-04-2024

лдпр (09:31:18 02-04-2024) Не надо их штрафовать, они сами кого хошь оштрафуют. Выбират... На каких выборах?

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Гость

09:18:26 02-04-2024

Машины за забором около участка нельзя ставить, а за борщевик штрафовать, вы там уж определитесь чья земля за участком!?

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Гость

09:20:36 02-04-2024

В депутатов от ЕР проблем то больше нет, кроме как борьба с борщевиком.

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кпрф

09:29:28 02-04-2024

Гость (09:20:36 02-04-2024) В депутатов от ЕР проблем то больше нет, кроме как борьба с ... А чьи это депутаты? Правильно, 87% населения страны. Кого сами выбрали, того плоды и пожинайте...

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Гость

11:51:35 02-04-2024

кпрф (09:29:28 02-04-2024) А чьи это депутаты? Правильно, 87% населения страны. Кого са... Не тупи. Кто кого выбирал?

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Гость

09:31:06 02-04-2024

Было бы не плохо напомнить, с чьей стороны была инициатива , развести этот Борщевик

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гость

09:52:20 02-04-2024

Не знаю как у кого ,а у меня дача это катарга. Не мож у кого то и отдых,но пахать там надо . Поэтому хоть какая трава идёт в расход - оставлять надо только что выращиваешь и будет у тебя порядок и урожай,а вот насчёт "дачного санатория" сомневаюсь.

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Гость

09:57:57 02-04-2024

Борщевик использовали для закладки силоса. Сочный корм скоту. Коровы больше давали молока . Борщевик хороший медонос.

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Гость

09:58:15 02-04-2024

борщевик находится за забором участка --- надо еще уточнять в скольки километрах от забора

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Гость

10:34:33 02-04-2024

На михайловском кладбище очень много борщевика растёт. Все могилы в борщевике. Но туда, где наши могилки даже автобусы не ходят. Раз в год ездим на такси, но и таксисты не хотят туда ездить - дороги нет, колдобины, ямы, грязь.

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Гость

10:40:24 02-04-2024

Всё-таки, уточните, за все виды борщевика? Или, всё же, за борщевик сосновского?

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Гость

12:03:45 02-04-2024

Гость (10:40:24 02-04-2024) Всё-таки, уточните, за все виды борщевика? Или, всё же, за б... Естественно за него. Остальные виды ничем не опасны, а этот, к тому же, инвазивен.

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Гость

11:53:28 02-04-2024

Тогда надо и борщ объявить вне закона!!!

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Гость

14:05:06 02-04-2024

Кладбище Новомихайловское все в этом борщевике, там кого штрафовать будут? На оградки квитанции вешать?

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гость

15:58:35 02-04-2024

У нас его еще мало, за уралом этот укропчик свыше 2м высоты , вдоль дорог растет сплошным ковром, вот это страшно допустить

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Гость

18:11:41 02-04-2024

Если на вашем участки нашли нефть, то она (нефть) принадлежит государству, а если нашли борщевик, то он ваш.

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