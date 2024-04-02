Россиян могут штрафовать за борщевик, растущий даже не на участке

В некоторых случай из-за этого растения землю могут даже признать бесхозной

02 апреля 2024, 08:50, ИА Амител

Рубли / Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от "Единой России" и соавтор законопроекта о борьбе с борщевиком Алексей Говырин рассказал о том, что за это растение могут оштрафовать, даже если оно растет не на участке. Об этом сообщает РИА Новости.

Штраф до пяти тысяч рублей грозит россиянам, даже в том случае, если борщевик находится за забором участка. Владельцев коммерческой недвижимости также могут привлечь к ответственности.

Местные власти, по его словам, должны контролировать борьбу с борщевиком.

"Поэтому они оставляют за собой право после уведомления собственника уничтожить борщевик самостоятельно в случае игнорирования просьбы об устранении этого инвазивного растения", - сказал Говырин.

Он добавил, что после власти могут выставить счет тому, на чьем участке проросло опасное растение.