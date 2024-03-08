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Россиян не пустили на самолет, летящий из Турции в Аргентину

Причину людям не объяснили

08 марта 2024, 20:30, ИА Амител

Крыло самолета / Фото: pxhere.com
Крыло самолета / Фото: pxhere.com

Не менее 10 россиян не пустили на самолет компании Turkish Airlines, летящий из Стамбула в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает Baza.

Одна из пассажирок рассказала, что она вместе с мужем долго готовилась к поездке, собрала все документы, но не смогла попасть на самолет. По словам женщины, никто не объяснял причин, по которым их не пустили. Сначала людям сказали о дополнительной проверке, но на деле просто не дали улететь, увидев российский паспорт.

В итоге пассажирам пришлось искать себе отель и тратить дополнительные деньги. Походы по разным отделам аэропорта в поисках разъяснений не дали результатов.

Все сотрудники называли разные поводы для отказа, но окончательно ничего так и не решилось.

Турция

Комментарии 10

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Гость

20:41:05 08-03-2024

Неча делать, правильно и сделали.

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Гость

20:46:25 08-03-2024

Дома нужно сидеть, а не по Аргентинам летать

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гость

21:28:48 08-03-2024

Пора бы уже и Турцию забыть. Пусть потом слёзно просят российских туристов к ним приезжать . Слишком борзые стали. Сейчас ещё хотят Зеленскому оружием помочь,т.е. навредить нашим пацанам.

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Гость

22:10:23 08-03-2024

Странная у Путина политика???????????Нам подсовывают постоянно пакости и проблемы определенные им дружественные партнеры которым он не понятно за что открывает все закрома страны для вывоза ресурсов по дешевке. Наверное они усвоили что главное у него умасление и немедленное решение их проблем а не наших их силами.

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Гость

22:30:35 08-03-2024

В чужой стране правды не найдешь. Дома надо сидеть и не рыпаться.

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Гость

14:50:17 10-03-2024

Гость (22:30:35 08-03-2024) В чужой стране правды не найдешь. Дома надо сидеть и не рыпа... Можно подумать, в своей стране правда хлещет через край.

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Гость

08:06:24 09-03-2024

Просто уверен, что это какие то частные проблемы у пассажиров. Турция и Дубай - это сейчас те два авиахаба, которые связывают Россию со всем миром. Люди летают и проблем не возникает. Ежедневно тысячи россиян через пересадку в Турции летают в разные страны мира. Сам этим способом пользовался.

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Гость

08:36:56 09-03-2024

Вишь как в последнее время престиж страны подняли за рубежом! Уважают нас...

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Элен без ребят

09:45:46 09-03-2024

Гость (08:36:56 09-03-2024) Вишь как в последнее время престиж страны подняли за рубежом... тут недавно в Сочи проходил международный фестиваль молодежи. приехали участники из 190+ стран.
не уважают...

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гость

09:53:10 09-03-2024

И туркам(туристам) ничего делать в России.
Больно зачастили.
Чтобы с вопросом, почему? К Эрдогану а приём.

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