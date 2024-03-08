Россиян не пустили на самолет, летящий из Турции в Аргентину
Причину людям не объяснили
08 марта 2024, 20:30, ИА Амител
Не менее 10 россиян не пустили на самолет компании Turkish Airlines, летящий из Стамбула в Буэнос-Айрес. Об этом сообщает Baza.
Одна из пассажирок рассказала, что она вместе с мужем долго готовилась к поездке, собрала все документы, но не смогла попасть на самолет. По словам женщины, никто не объяснял причин, по которым их не пустили. Сначала людям сказали о дополнительной проверке, но на деле просто не дали улететь, увидев российский паспорт.
В итоге пассажирам пришлось искать себе отель и тратить дополнительные деньги. Походы по разным отделам аэропорта в поисках разъяснений не дали результатов.
Все сотрудники называли разные поводы для отказа, но окончательно ничего так и не решилось.
20:41:05 08-03-2024
Неча делать, правильно и сделали.
20:46:25 08-03-2024
Дома нужно сидеть, а не по Аргентинам летать
21:28:48 08-03-2024
Пора бы уже и Турцию забыть. Пусть потом слёзно просят российских туристов к ним приезжать . Слишком борзые стали. Сейчас ещё хотят Зеленскому оружием помочь,т.е. навредить нашим пацанам.
22:10:23 08-03-2024
Странная у Путина политика???????????Нам подсовывают постоянно пакости и проблемы определенные им дружественные партнеры которым он не понятно за что открывает все закрома страны для вывоза ресурсов по дешевке. Наверное они усвоили что главное у него умасление и немедленное решение их проблем а не наших их силами.
22:30:35 08-03-2024
В чужой стране правды не найдешь. Дома надо сидеть и не рыпаться.
14:50:17 10-03-2024
Гость (22:30:35 08-03-2024) В чужой стране правды не найдешь. Дома надо сидеть и не рыпа... Можно подумать, в своей стране правда хлещет через край.
08:06:24 09-03-2024
Просто уверен, что это какие то частные проблемы у пассажиров. Турция и Дубай - это сейчас те два авиахаба, которые связывают Россию со всем миром. Люди летают и проблем не возникает. Ежедневно тысячи россиян через пересадку в Турции летают в разные страны мира. Сам этим способом пользовался.
08:36:56 09-03-2024
Вишь как в последнее время престиж страны подняли за рубежом! Уважают нас...
09:45:46 09-03-2024
Гость (08:36:56 09-03-2024) Вишь как в последнее время престиж страны подняли за рубежом... тут недавно в Сочи проходил международный фестиваль молодежи. приехали участники из 190+ стран.
не уважают...
09:53:10 09-03-2024
И туркам(туристам) ничего делать в России.
Больно зачастили.
Чтобы с вопросом, почему? К Эрдогану а приём.