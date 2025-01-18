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Россиян предупредили о необходимости замены водительских прав

За езду с недействительным удостоверением грозит штраф и отстранение от управления автомобилем

18 января 2025, 17:55, ИА Амител

Фото: Courtney Corlew / unsplash.com
Фото: Courtney Corlew / unsplash.com

МВД России напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления водительских прав, сообщает ТАСС.

Документы, срок действия которых истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, продлеваются на три года. Но у продленных в 2022 году удостоверений трехлетний срок истекает в этом году, поэтому их  придется заменить, так как они станут недействительными.

За езду с таким удостоверением грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.

Авто полиция

Комментарии 6

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Коля

18:19:02 18-01-2025

Запутали до невозможности.. Три года туда три туда.. Не разбери поймешь... Там написано одно здесь другое... Да на кой черт мне автомобиль.. Проще и дешевле такси.

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Гость

19:25:51 18-01-2025

Одно на уме у власти: за что бы ещё содрать штраф?..

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Гость

20:32:26 18-01-2025

Пофиг. Менять в 2026.

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гость

08:09:40 19-01-2025

Гость (20:32:26 18-01-2025) Пофиг. Менять в 2026. ... Пофиг,поменял в 2023 году и почти не каких проблем

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Гость

23:11:06 18-01-2025

А если истекает в 25ом то когда менять???

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Гость

16:21:36 19-01-2025

Гость (23:11:06 18-01-2025) А если истекает в 25ом то когда менять???... подожди пару лет

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