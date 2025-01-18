Россиян предупредили о необходимости замены водительских прав

За езду с недействительным удостоверением грозит штраф и отстранение от управления автомобилем

18 января 2025, 17:55, ИА Амител

Фото: Courtney Corlew / unsplash.com

МВД России напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления водительских прав, сообщает ТАСС.

Документы, срок действия которых истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, продлеваются на три года. Но у продленных в 2022 году удостоверений трехлетний срок истекает в этом году, поэтому их придется заменить, так как они станут недействительными.

За езду с таким удостоверением грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.