Россиян предупредили о необходимости замены водительских прав
За езду с недействительным удостоверением грозит штраф и отстранение от управления автомобилем
18 января 2025, 17:55, ИА Амител
Фото: Courtney Corlew / unsplash.com
МВД России напомнило о завершении в 2025 году периода автоматического продления водительских прав, сообщает ТАСС.
Документы, срок действия которых истек с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025-го, продлеваются на три года. Но у продленных в 2022 году удостоверений трехлетний срок истекает в этом году, поэтому их придется заменить, так как они станут недействительными.
За езду с таким удостоверением грозит штраф до 15 тысяч рублей и отстранение от управления автомобилем до восстановления прав.
18:19:02 18-01-2025
Запутали до невозможности.. Три года туда три туда.. Не разбери поймешь... Там написано одно здесь другое... Да на кой черт мне автомобиль.. Проще и дешевле такси.
19:25:51 18-01-2025
Одно на уме у власти: за что бы ещё содрать штраф?..
20:32:26 18-01-2025
Пофиг. Менять в 2026.
08:09:40 19-01-2025
Гость (20:32:26 18-01-2025) Пофиг. Менять в 2026. ... Пофиг,поменял в 2023 году и почти не каких проблем
23:11:06 18-01-2025
А если истекает в 25ом то когда менять???
16:21:36 19-01-2025
Гость (23:11:06 18-01-2025) А если истекает в 25ом то когда менять???... подожди пару лет