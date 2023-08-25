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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Злоумышленники убеждают людей вносить деньги на вклады

25 августа 2023, 21:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Мошенники стали притворяться сотрудниками Центробанка и "Госуслуг". Об этом рассказали представители банка "ВТБ".

Злоумышленники звонят людям и говорят о том, что после поднятия ключевой ставки будет выгодно держать деньги на депозитных вкладах, а также предлагают вложить деньги на "безопасный" счет.

В случае, если жертва соглашается, аферисты получают ее пароли при помощи СМС. После этого денежные средства со счетов обманутых людей пропадают, пишет "Лента".

В ВТБ добавили, что сотрудники Центробанка или "Госуслуг" никогда не будут звонить и предлагать вложить деньги на счета.

Мошенники

Комментарии 2

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Гость

11:00:09 26-08-2023

Когда уже защищать начнут.

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гость

10:17:26 27-08-2023

Гость (11:00:09 26-08-2023) Когда уже защищать начнут.... от чего ,от низкого интеллекта

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