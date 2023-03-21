Россиян предупредили о риске резкого подорожания риса

Ретейлеры пока не спешат повышать цены

21 марта 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российские производители рисовой крупы уведомили торговые сети, что повысят оптовые цены на 10-30% из-за неурожая, пишет "Ъ" со ссылкой на источник среди поставщиков.

Мера якобы вызвана тем, что прошлой весной в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, снабжающем водой большую часть рисовых полей региона, в котором выращивают основной объём риса в РФ.

Ретейлеры при этом пока не спешат повышать цены из-за рисков для спроса и, как сказал один из собеседников в торговой сети, "как могут сдерживают рост цен на полке".

В Минсельхозе в то же время говорят, что урожая 2022 года для внутреннего рынка достаточно.