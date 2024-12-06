Россиян предупредили о смертельной опасности недосыпа

Нехватка сна может обернуться депрессией и другими опасными заболеваниями

06 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале предупредила о вреде постоянного недосыпа для здоровья.

Она отметила, что нехватка сна приводит к уменьшению клеток, защищающих слизистые оболочки, что нарушает работу иммунитета и способствует развитию чужеродной микрофлоры. Это может вызвать синдром дырявого кишечника и серьезные заболевания, такие как гепатит, сахарный диабет первого типа, рак кишечника и миому.

Лебедева также добавила, что недосып может спровоцировать депрессию.