Россиян предупредили о смертельной опасности недосыпа
Нехватка сна может обернуться депрессией и другими опасными заболеваниями
06 декабря 2024, 13:15, ИА Амител
Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале предупредила о вреде постоянного недосыпа для здоровья.
Она отметила, что нехватка сна приводит к уменьшению клеток, защищающих слизистые оболочки, что нарушает работу иммунитета и способствует развитию чужеродной микрофлоры. Это может вызвать синдром дырявого кишечника и серьезные заболевания, такие как гепатит, сахарный диабет первого типа, рак кишечника и миому.
Лебедева также добавила, что недосып может спровоцировать депрессию.
13:23:30 06-12-2024
лучше перепить чем недоспать
13:25:48 06-12-2024
я на работу встаю в 5:30....у меня недосып. Надо запретить работу с утра и в обед ввести обязательный тихий час!
У нас же в стране вроде запрещают все что вредит? Вейпы, сигареты, алкоголь ......работу...
15:21:56 06-12-2024
Гость (13:25:48 06-12-2024) я на работу встаю в 5:30....у меня недосып. Надо запретить ... вы прям как ВИЛенин...
тоже поди мировую революцию задумали?
14:13:07 06-12-2024
Показал статью директору и сказал что мне нужно срочно пойти домой и доспать. Директор отпустил, но сказал что на работу могу больше не приходить.
15:01:15 06-12-2024
А ведь они там не спят, все о России думают!
15:33:16 06-12-2024
Короче, работа - зло!) Вечный недосып, угроза всяких заболеваний, депрессий и как следствие недожитие до пенсионного возраста. Так себе перспектива..(