НОВОСТИЗдоровье

Россиян предупредили о смертельной опасности недосыпа

Нехватка сна может обернуться депрессией и другими опасными заболеваниями

06 декабря 2024, 13:15, ИА Амител

Фото: Greg Pappas / unsplash.com
Фото: Greg Pappas / unsplash.com

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале предупредила о вреде постоянного недосыпа для здоровья.

Она отметила, что нехватка сна приводит к уменьшению клеток, защищающих слизистые оболочки, что нарушает работу иммунитета и способствует развитию чужеродной микрофлоры. Это может вызвать синдром дырявого кишечника и серьезные заболевания, такие как гепатит, сахарный диабет первого типа, рак кишечника и миому.

Лебедева также добавила, что недосып может спровоцировать депрессию.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 6

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Мусик

13:23:30 06-12-2024

лучше перепить чем недоспать

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Гость

13:25:48 06-12-2024

я на работу встаю в 5:30....у меня недосып. Надо запретить работу с утра и в обед ввести обязательный тихий час!
У нас же в стране вроде запрещают все что вредит? Вейпы, сигареты, алкоголь ......работу...

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Мусик

15:21:56 06-12-2024

Гость (13:25:48 06-12-2024) я на работу встаю в 5:30....у меня недосып. Надо запретить ... вы прям как ВИЛенин...
тоже поди мировую революцию задумали?

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Гость

14:13:07 06-12-2024

Показал статью директору и сказал что мне нужно срочно пойти домой и доспать. Директор отпустил, но сказал что на работу могу больше не приходить.

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Гость

15:01:15 06-12-2024

А ведь они там не спят, все о России думают!

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Гость

15:33:16 06-12-2024

Короче, работа - зло!) Вечный недосып, угроза всяких заболеваний, депрессий и как следствие недожитие до пенсионного возраста. Так себе перспектива..(

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