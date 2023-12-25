Россиян предупредили о снижении цен на китайские автомобили

Эксперты видят несколько возможных причин для этого

25 декабря 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Эксперты предрекают снижение цен на китайские автомобили в России. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".

По мнению специалистов, автопроизводители из Китая могут пойти на ценовые уступки, чтобы составить конкуренцию другим компаниям. Также отмечается, что фирмы из Китая планируют нарастить объемы продаж своих авто в России.

Федеральный эксперт Олег Мосеев подсчитал, что объем продаж "китайцев" на российском рынке может увеличиться вдвое в сравнении с 2023-м годом. Но производителям из Поднебесной будет сложно осуществить свои планы, не меняя ценовую политику.

Аналитик также подчеркнул, что из-за резкого подорожания автокредитов спрос на китайские машины может существенно снизиться, поэтому без демпинга производителям не обойтись.

К тому же есть данные, что по итогам первого осеннего месяца продажи автомобилей из Поднебеcной в России снизились в сравнении с августом на 3%.