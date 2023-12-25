Россиян предупредили о снижении цен на китайские автомобили
Эксперты видят несколько возможных причин для этого
25 декабря 2023, 06:50, ИА Амител
Эксперты предрекают снижение цен на китайские автомобили в России. Об этом сообщает "Бизнес ФМ Барнаул".
По мнению специалистов, автопроизводители из Китая могут пойти на ценовые уступки, чтобы составить конкуренцию другим компаниям. Также отмечается, что фирмы из Китая планируют нарастить объемы продаж своих авто в России.
Федеральный эксперт Олег Мосеев подсчитал, что объем продаж "китайцев" на российском рынке может увеличиться вдвое в сравнении с 2023-м годом. Но производителям из Поднебесной будет сложно осуществить свои планы, не меняя ценовую политику.
Аналитик также подчеркнул, что из-за резкого подорожания автокредитов спрос на китайские машины может существенно снизиться, поэтому без демпинга производителям не обойтись.
К тому же есть данные, что по итогам первого осеннего месяца продажи автомобилей из Поднебеcной в России снизились в сравнении с августом на 3%.
07:20:43 25-12-2023
Во как..
07:26:27 25-12-2023
Ответим повышение пошлин... Ну и в авторах надо пару ярдов дотаций влить
08:17:51 25-12-2023
Порошковая металургия Китая уже многим знакома. Краны, фитинги, что шипят в воде... Теперь ещё авто с шестернями у которых рессурс строго на гарантийный пробег. Зато планшет есть и климат регулировать сенсором на морозе ещё та радость.
08:39:59 25-12-2023
Всё-равно львиная доля стоимости авто, это пошлины и сборы. Для конечных потребителей снижение цены не сильно заметно будет.
10:21:54 25-12-2023
в ютубе полно видео про нераспроданные ржавеющие авто. Там огромные поля под них отведены. Также в Китае есть города с нераспроданными новостройками что сносят. Вот из-за жадности это ждёт и эти самобеглые китайбрички с планшетами.
10:53:22 25-12-2023
а запчасти на китайские автомобили, уже в изобилии?
12:58:29 25-12-2023
Гость (10:53:22 25-12-2023) а запчасти на китайские автомобили, уже в изобилии?... А попробуйте найти запчасти на китайский планшет, выпущенный лет пять назад.
10:59:17 25-12-2023
Блогеры сообщают, что сами китайцы в Китае стараются купить западные, японские, корейские, американские бренды, а этот свой хлам, гонят в третьи страны, куда входит и Россия. Правительство с дилерами решили нажиться на отечественных потребителях. загнули цены в поднебесье, на этот хлам. Скоро купившие "китайцев" будут проклинать себя то, что позарились....
12:26:38 25-12-2023
Строго предупредили или не очень?
04:06:16 27-12-2023
Тут мотор печки купил китайский, вот думаю, пару лет подует или нет, а эти покупают "автомобиль" ПОЛНОСТЬЮ! состоящий из китайских запчастей. Стальные яйца у недорогих россиян...