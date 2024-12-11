Россиянин сжег дом вместе с женой ради получения нового жилья
Следующие 15 лет он проведет в колонии строгого режима
11 декабря 2024, 10:37, ИА Амител
Верховный суд Башкирии огласил приговор жителю Уфы, который сжег дом с собственной женой. Как сообщает телеканал "360", он сделал это ради получения лучшего жилья от городской администрации.
Инцидент произошел в январе прошлого года в селе Федоровка. Мужчина решил поджечь недвижимость, пока выпивал с супругой. Он облил старую одежду алкоголем, поджег и вышел наружу. Свою супругу, которая была не в состоянии выбраться из дома из-за сильного опьянения и проблем с опорно-двигательным аппаратом, уфимец оставил в горящем здании. Женщина скончалась.
Хоть обвиняемый и не признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.
10:44:20 11-12-2024
Ну в принципе новое место жительства у него теперь точно будет.
10:53:14 11-12-2024
Гость (10:44:20 11-12-2024) Ну в принципе новое место жительства у него теперь точно буд... имеет шанс сам стать женой.
11:30:05 11-12-2024
Жилье себе обеспечил урод