Россиянин сжег дом вместе с женой ради получения нового жилья

Следующие 15 лет он проведет в колонии строгого режима

11 декабря 2024, 10:37, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Верховный суд Башкирии огласил приговор жителю Уфы, который сжег дом с собственной женой. Как сообщает телеканал "360", он сделал это ради получения лучшего жилья от городской администрации.

Инцидент произошел в январе прошлого года в селе Федоровка. Мужчина решил поджечь недвижимость, пока выпивал с супругой. Он облил старую одежду алкоголем, поджег и вышел наружу. Свою супругу, которая была не в состоянии выбраться из дома из-за сильного опьянения и проблем с опорно-двигательным аппаратом, уфимец оставил в горящем здании. Женщина скончалась.

Хоть обвиняемый и не признал свою вину, суд приговорил его к 15 годам тюремного заключения в колонии строгого режима.