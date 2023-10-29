Россиянам напомнили о налогах, которые нужно оплатить до 1 декабря

Речь идет о земельном, имущественном и транспортном налогах

29 октября 2023, 13:35, ИА Амител

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Председатель комитета по налогам московского городского отделения "Опоры России" Павел Зюков рассказал о том, какие налоги нужно выплатить россиянам до 1 декабря. Его слова передает RT.

Говоря о земельном налоге, Зюков отметил, что его должны платить граждане, которые владеют земельными участками, в том числе землей для ведения подсобного хозяйства. Ставка налога составляет 0,3% от кадастровой стоимости, но региональные власти могут ее снижать. Такая ставка применяется для земель под жилищным фондом, сельскохозяйственных, а также для земель дачных товариществ. В остальных случаях ставка составляет 1,5% от кадастровой стоимости.

Для транспортного налога единой ставки не существует. Он зависит от типа транспортного средства, его стоимости и объема двигателя. Освобождаются от него владельцы машины мощностью до 70 лошадиных сил, а также некоторые категории граждан.

Имущественный налог уплачивается с принадлежащей человеку недвижимости. Он рассчитывается от кадастровой оценки. Посмотреть ее можно на сайте Росреестра.