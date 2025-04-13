Россиянам напомнили о штрафах за срыв вербы

За повреждение зеленых насаждений гражданам грозит административная ответственность

13 апреля 2025, 14:39, ИА Амител

Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Чиновники напомнили, что за повреждение зеленых насаждений гражданам грозит административная ответственность со штрафом.

"Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что Вербное воскресенье в 2025 году отмечают 13 апреля. Это один из двенадцати главных праздников для православных христиан. Его второе название, которое дала ему Церковь, – Вход Господень в Иерусалим.