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Россиянам напомнили о штрафах за срыв вербы

За повреждение зеленых насаждений гражданам грозит административная ответственность

13 апреля 2025, 14:39, ИА Амител

Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Ветка вербы / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Чиновники напомнили, что за повреждение зеленых насаждений гражданам грозит административная ответственность со штрафом.

"Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", – рассказали в пресс-службе.

Напомним, что Вербное воскресенье в 2025 году отмечают 13 апреля. Это один из двенадцати главных праздников для православных христиан. Его второе название, которое дала ему Церковь, – Вход Господень в Иерусалим.

религия штрафы

Комментарии 5

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Гость

16:45:53 13-04-2025

Ну так идите с инспекцией на рынок, и штрафуйте торгашей, слабо?

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Гость

17:29:51 13-04-2025

Правильно! Нечего ломать деревья. Штрафовать торгашей!

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.....

17:32:53 13-04-2025

Иисус - создатель не запрещал вербу рвать...

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Гость

02:06:02 14-04-2025

..... (17:32:53 13-04-2025) Иисус - создатель не запрещал вербу рвать... ... где такое написано, в его краях такое растение не растет! тупость

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Гость

02:06:48 14-04-2025

законы хороши при КОНТРОЛЕ! нет контроля - это просто бумажка навыброс, как рекламное объявление

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