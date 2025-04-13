Россиянам напомнили о штрафах за срыв вербы
За повреждение зеленых насаждений гражданам грозит административная ответственность
13 апреля 2025, 14:39, ИА Амител
Повреждение вербы может грозить штрафом от 3,5 тысячи рублей. Как сообщает РИА Новости, об этом напомнили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Чиновники напомнили, что за повреждение зеленых насаждений гражданам грозит административная ответственность со штрафом.
"Ветка вербы, сорванная на особо охраняемых зеленых территориях, обойдется еще дороже", – рассказали в пресс-службе.
Напомним, что Вербное воскресенье в 2025 году отмечают 13 апреля. Это один из двенадцати главных праздников для православных христиан. Его второе название, которое дала ему Церковь, – Вход Господень в Иерусалим.
16:45:53 13-04-2025
Ну так идите с инспекцией на рынок, и штрафуйте торгашей, слабо?
17:29:51 13-04-2025
Правильно! Нечего ломать деревья. Штрафовать торгашей!
17:32:53 13-04-2025
Иисус - создатель не запрещал вербу рвать...
02:06:02 14-04-2025
..... (17:32:53 13-04-2025) Иисус - создатель не запрещал вербу рвать... ... где такое написано, в его краях такое растение не растет! тупость
02:06:48 14-04-2025
законы хороши при КОНТРОЛЕ! нет контроля - это просто бумажка навыброс, как рекламное объявление