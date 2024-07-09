Россиянам напомнили, почему опасно дарить валюту

Можно попасть в поле зрения правоохранителей

09 июля 2024, 08:14, ИА Амител

Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/629813

Юрист Антон Палюлин рассказал, что нужно учитывать, когда вы переводите деньги на счет или отправляете их в конверте. Его слова передает "Секрет фирмы".

Валютные операции регулируются законом "О валютном контроле". Он довольно сложный и запутанный. Почти все валютные сделки подпадают под его действие. Некоторые из них разрешены резидентам, а другие запрещены, но с разными исключениями.

По общему правилу валютные операции между резидентами запрещены. Те операции, которые подпадают под исключения, проводятся через банковские счета, открытые в уполномоченных банках.

Например, можно дарить валюту между супругами и близкими родственниками. Но если вы дарите валюту не родственнику, то это нужно делать только безналичным способом.

Если сумма подарка превышает 4000 рублей в год, то его нужно задекларировать и заплатить налог. Валюта считается имуществом, поэтому налог платится только с ее реализации. Например, если одаряемый купит что-то на подаренные вами доллары, отнесет их в банк и обменяет на рубли, то он должен будет заплатить налог на доходы (13%).

Но есть и хорошие новости. Если вы владеете валютой более трех лет, то можете не платить налог. Также можно уменьшить налогооблагаемый доход на сумму документально подтвержденных расходов.

На практике регулятору может быть сложно определить давность владения конкретной валютой, особенно если сумма небольшая.