Россиянам напомнили о статье за "неправильные" подарки преподавателям

Читайте, как отблагодарить учителя и не оказаться на скамье подсудимых

23 мая 2023, 21:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Конец мая для россиян – это последние звонки у школьников, подготовка к экзаменам и поступлению в вузы. Кроме того, учеников ждёт и первый взрослый праздник – выпускной. По традиции готовят к нему не только платья и костюмы, но и подарки любимым учителям. Тем же занимаются и студенты-выпускники, которые хотят отблагодарить преподавателей и научных руководителей. Однако дарить подарки нужно в соответствии с буквой закона, иначе высок риск нарваться на подозрения во взяточничестве.

"Секрет фирмы" вместе с юристами Ларисой Науменко и Владимиром Шалаевым узнал, как отличить подарок от взятки и не встретиться с проблемами.

Что такое подарок?

Как отметила директор московского офиса юридической компании "ЦПО групп" Лариса Науменко, само понятие подарка в российских законах чётко не определено. При этом из определения договора дарения следует, что под подарком понимается вещь, передаваемая безвозмездно.

Адвокат, партнёр фирмы "Правовая группа" Владимир Шалаев подтверждает его слова – подарком считают вещь, которую добровольно передают в полное владение другому человеку или организации.

В чём подарок отличается от взятки?

Главное отличие – подарок дарят безвозмездно, без каких-либо ответных действий. Даритель не должен рассчитывать на встречную услугу, действие или бездействие со стороны преподавателя. Встречных обязательств тут не возникает.

При даче взятки ситуация обратная – там должен быть корыстный умысел или ответные услуги, действия или бездействие. Согласно ст. 290 УК РФ, под получением взятки должностным лицом понимается получение (лично или через посредника):

денег;

ценных бумаг;

другого имущества;

незаконного оказания этому лицу услуг;

предоставления имущественных прав.

Если все они передаются должностному лицу за определённый результат, который зависит от его служебного положения, то закон усматривает в таком "дарении" взятку и предусматривает за неё уголовную ответственность.

Что грозит за такую взятку?

С 2016 года в УК РФ есть ст. 291.2 – "Мелкое взяточничество". Таким образом, попасть под уголовную ответственность можно даже за незначительный и дешёвый презент, который был подарен неверно. Науменко подчеркнул, что закон не устанавливает даже минимальную сумму взятки – ею могут быть и 100 рублей.

Взятки до 10 тысяч рублей признаются мелкими и наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, исправительными работами на срок до года, ограничением свободы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до одного года.

Как отблагодарить преподавателя и не попасться на взятке

Обращайте внимание на стоимость. Ст. 575 ГК РФ устанавливает запрет на дарение работникам образовательных организаций подарков, стоимость которых превышает 3000 рублей, отмечает Науменко. Однако есть небольшой нюанс. По словам юриста, хоть предельная сумма подарка в законе прописана чётко, однако "законом не установлено ограничения относительно количества подарков, которые можно преподнести преподавателю". Исходя из этого, разумнее (и безопаснее) сделать учителю несколько подарков небольшой стоимости, чем один подарок, но слишком дорогой.

Кроме того, стоит отмечать, что подарок дарится безвозмездно, из благодарности. Любые просьбы и даже намёки на них могут испортить как сам радостный момент дарения, так и создать проблемы с законом и вам, и тому, кому предназначается подарок.