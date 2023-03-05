Россиянам назвали 11 стран для будущих безвизовых поездок

В МИД РФ подчеркнули, что когда договоренности будут достигнуты, то российское ведомство "обязательно проинформирует общественность

05 марта 2023, 11:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Россия готовит межправительственные соглашения о безвизовых поездках с 11 странами. Его слова приводит ТАСС.

Иванов назвал россиянам страны для будущих безвизовых поездок, среди них – Бахрейн, Оман, Саудовская Аравия, Багамы, Барбадос, Гаити, Замбия, Кувейт, Малайзия, Мексика, Тринидад и Тобаго. По его словам, соглашения с государствами находятся на различных стадиях проработки.

"При этом следует понимать, что процесс согласования такого рода международных договоров – это "улица с двусторонним движением", и темпы выхода на подписание в равной степени зависят как от нас, так и от наших партнёров", – подчеркнул замглавы российского МИД.

Дипломат добавил, что когда договорённости будут достигнуты, то российское ведомство "обязательно проинформирует общественность".