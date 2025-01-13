Она выпадет на конец апреля 2025 года и составит всего три дня

13 января 2025, 08:45, ИА Амител

Календарь на экране смартфона / Фото: unsplash.com / Daniel J. Schwarz

Следующая короткая рабочая неделя настанет для россиян в конце апреля. Граждане будут работать только три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлию Санину.

"Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28-го по 30-е число месяца", – рассказала Санина.

Эксперт отметила, что 1 мая – выходной день, в который отмечают Праздник Весны и Труда. А 2 мая (пятница), станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ.

Рабочий день 30 апреля при этом будет сокращенным.