Россиянам рассказали, когда начнется следующая короткая рабочая неделя
Она выпадет на конец апреля 2025 года и составит всего три дня
13 января 2025, 08:45, ИА Амител
Следующая короткая рабочая неделя настанет для россиян в конце апреля. Граждане будут работать только три дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора по персоналу и организационному развитию сервиса "Работа.ру" Юлию Санину.
"Следующая короткая рабочая неделя ожидает россиян в конце апреля. Она продлится три дня, с 28-го по 30-е число месяца", – рассказала Санина.
Эксперт отметила, что 1 мая – выходной день, в который отмечают Праздник Весны и Труда. А 2 мая (пятница), станет нерабочим днем из-за переноса выходного с 4 января (субботы) постановлением правительства РФ.
Рабочий день 30 апреля при этом будет сокращенным.
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