Россиянам назвали допустимую норму сахара в день
Злоупотребление сладким грозит различными заболеваниями, предупредили в столичном депздраве
16 января 2025, 14:20, ИА Амител
Потребление сахара не должно превышать 50 граммов в день, сообщила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.
"Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона, что при калорийности рациона 2000 ккал составит не более 50 граммов", – отметила специалист.
При этом если сократить потребление до 25 граммов в день, то это даст дополнительные преимущества для здоровья.
Также Стародубова добавила, что одна стандартная порция в 250 граммов сладкой газировки содержит в среднем 20-30 граммов сахара. И регулярное употребление таких напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара увеличивает риск развития различных заболеваний.
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17:40:28 16-01-2025
Это норма добавленного сахара или сахар из фруктов тоже считается?