Россиянам назвали допустимую норму сахара в день

Злоупотребление сладким грозит различными заболеваниями, предупредили в столичном депздраве

16 января 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: Daniel Kraus / unsplash.com

Потребление сахара не должно превышать 50 граммов в день, сообщила РИА Новости главный диетолог московского депздрава Антонина Стародубова.

"Согласно современным российским и зарубежным рекомендациям, необходимо ограничить потребление сахаров до 10% от энергетической ценности (калорийности) рациона, что при калорийности рациона 2000 ккал составит не более 50 граммов", – отметила специалист.

При этом если сократить потребление до 25 граммов в день, то это даст дополнительные преимущества для здоровья.

Также Стародубова добавила, что одна стандартная порция в 250 граммов сладкой газировки содержит в среднем 20-30 граммов сахара. И регулярное употребление таких напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара увеличивает риск развития различных заболеваний.