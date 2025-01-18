Россиянам назвали продукты, от которых невозможно поправиться
Среди них — брокколи и огурцы
18 января 2025, 09:39, ИА Амител
Фото: Reinaldo / unsplash.com
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рекомендовал желающим похудеть чаще употреблять брокколи и другие низкокалорийные продукты.
В частности, он также выделил огурцы, базилик, укроп, клюкву и лимон.
"На их переработку организм может тратить либо равнозначное количество калорий, либо чуть больше или чуть меньше. Но факт остается фактом – вес от них не набирается", – уточнил Арзамасцев в беседе с "Москвой 24".
При этом врач подчеркнул, что для похудения важно менять образ жизни и не просто добавить эти продукты в рацион, а заменять ими более калорийные.
09:58:12 18-01-2025
Ахаха. Организм может тратить на их переработку или столько же или меньше или больше калорий. Сколько же в итоге то, ну эксперт
11:03:11 18-01-2025
Врач не пробовал укроп на обед или лимон? Вот прям полноценно укропом пообедать?
11:45:57 18-01-2025
А ценник на эти продукты - видели?
16:39:34 18-01-2025
Народ, обычная белокочанная капуста ничем не уступает остальным дорогостоящим. И практически круглый год бюджетна и доступна. А остальные перечисленные продукты в качестве очень небольшой добавки по желанию))
23:24:10 18-01-2025
Хорош обед, из укропа и лимона 😏