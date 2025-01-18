Россиянам назвали продукты, от которых невозможно поправиться

Среди них — брокколи и огурцы

18 января 2025, 09:39, ИА Амител

Фото: Reinaldo / unsplash.com

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рекомендовал желающим похудеть чаще употреблять брокколи и другие низкокалорийные продукты.

В частности, он также выделил огурцы, базилик, укроп, клюкву и лимон.

"На их переработку организм может тратить либо равнозначное количество калорий, либо чуть больше или чуть меньше. Но факт остается фактом – вес от них не набирается", – уточнил Арзамасцев в беседе с "Москвой 24".

При этом врач подчеркнул, что для похудения важно менять образ жизни и не просто добавить эти продукты в рацион, а заменять ими более калорийные.