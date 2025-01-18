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Россиянам назвали продукты, от которых невозможно поправиться

Среди них — брокколи и огурцы

18 января 2025, 09:39, ИА Амител

Фото: Reinaldo / unsplash.com
Фото: Reinaldo / unsplash.com

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев рекомендовал желающим похудеть чаще употреблять брокколи и другие низкокалорийные продукты.

В частности, он также выделил огурцы, базилик, укроп, клюкву и лимон.

"На их переработку организм может тратить либо равнозначное количество калорий, либо чуть больше или чуть меньше. Но факт остается фактом – вес от них не набирается", – уточнил Арзамасцев в беседе с "Москвой 24".

При этом врач подчеркнул, что для похудения важно менять образ жизни и не просто добавить эти продукты в рацион, а заменять ими более калорийные.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 5

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Гость

09:58:12 18-01-2025

Ахаха. Организм может тратить на их переработку или столько же или меньше или больше калорий. Сколько же в итоге то, ну эксперт

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Гость

11:03:11 18-01-2025

Врач не пробовал укроп на обед или лимон? Вот прям полноценно укропом пообедать?

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Гость

11:45:57 18-01-2025

А ценник на эти продукты - видели?

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Светлана

16:39:34 18-01-2025

Народ, обычная белокочанная капуста ничем не уступает остальным дорогостоящим. И практически круглый год бюджетна и доступна. А остальные перечисленные продукты в качестве очень небольшой добавки по желанию))

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Таня

23:24:10 18-01-2025

Хорош обед, из укропа и лимона 😏

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