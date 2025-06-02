Самый распространенный случай – долги

02 июня 2025, 14:20, ИА Амител

Семья в квартире / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Конфисковать квартиру могут по трем причинам, рассказала "Прайму" адвокат Московской коллегии адвокатов "Аронов и партнеры" Наталья Гусева.

Первая причина – долги. По закону взыскание не может быть обращено на единственную квартиру должника.

"Но из этого правила есть исключение – если единственное жилье должника признано судом роскошным в рамках дела о банкротстве, должник может его лишиться. Взамен кредиторы обязаны приобрести для должника альтернативное жилье по социальным нормам проживания", – пояснила Гусева.

Вторая причина – выбытие квартиры из владения предыдущего собственника помимо его воли. Это возможно, если переход права возникает в результате подделки документов, и это доказано судом.

"У последующих владельцев квартиры, даже если они сами действовали добросовестно, могут забрать квартиру и возвратить ее собственнику, который утратил данную квартиру помимо своей воли", – отмечает агентство.

Третья причина – недействительность сделки, совершенной в отношении квартиры (дарение, купля-продажа, мена и т.д.). Причем придется вернуть жилье прежнему владельцу, а вот деньги могут и не вернуть.

Такое может случиться по различным правовым основаниям: несоответствие сделки требованиям закона; совершение сделки недееспособным лицом; под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств; лишь для вида, без намерения породить правовые последствия, а также с целью прикрыть иную сделку и другое.