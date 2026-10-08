ФАС предлагает сохранить пониженные тарифы для владельцев участков, заключивших договор с энергосбытом напрямую

08 октября 2026, 16:27, ИА Амител

Электричество / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Дачники могут платить за свет дешевле — но только если в их регионе есть такая льгота. Федеральная антимонопольная служба предложила не лишать дачников скидки, даже если они перешли на прямой договор: пусть для них действуют те же пониженные тарифы, что и у всего товарищества.

Эту инициативу прокомментировал Сергей Гаврилов — председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового совета. В интервью ТАСС он поддержал саму идею ФАС, но отметил, что механизм нужно доработать.

"Сейчас скидка работает, пока человек числится в садоводческом товариществе. А вот если он заключает прямой договор с энергосбытом, то есть платит напрямую, а не через товарищество, льготу часто теряют. При этом регион сам решает, давать ли скидку садоводческим товариществам, и устанавливает коэффициент от 0,7 до 1. Если стоит 0,7 — цена на электричество будет на 30% ниже, если 1 — без скидки", - указано в публикации.

Льготу могут дать и тем, кто платит напрямую, — но только если человек попадает под особые условия.

Например, живет как сельский житель либо в доме есть официально подтвержденные электроплита или электроотопление, но это должно быть зафиксировано в документах. Об этих правилах также рассказал Сергей Гаврилов.

В проекте ФАС хотят сделать так, чтобы пониженный тариф сохранялся и для тех, кто заключил прямой договор, если электричество используется для бытовых нужд на участке.

Смысл в том, чтобы условия были одинаковыми для всех, независимо от того, где находится товарищество и как именно человек платит за свет. Так пояснил парламентарий.

Сам Сергей Гаврилов считает, что скидку нужно закрепить на весь год и распространить на всех владельцев участков — в том числе на тех, кто бывает на даче только летом, и на тех, кто не состоит в товариществе.

Особенно это важно перед зимой: для домов с электроотоплением скидка сильно снижает расходы. Да и у сезонных дачников траты не исчезают — им все равно приходится платить за электричество, которое идет на общие нужды товарищества.

Гаврилов посоветовал уже сегодня проверить, какой тариф действует в регионе. А далее - написать в энергосбыт, попросив письменно объяснить, почему начисляют плату именно по такому тарифу. Если льгота зависит от оборудования, например, от электроплиты или отопления, нужно показать техпаспорт или другие документы, где это указано. Если собственник дачи не согласен с начислениями, спор можно решить через региональный тарифный орган или местное управление ФАС.