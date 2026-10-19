Россиянам объяснили, как не потерять работу из-за развития ИИ

По мере внедрения нейросетей в рабочие процессы специалисты лучше понимают как их возможности, так и ограничения

19 октября 2026, 13:32, ИА Амител

Работа с нейросетями / Изображение сгенерировано нейросетью Алиса AI / amic.ru

Освоение инструментов искусственного интеллекта само по себе не гарантирует устойчивого положения на рынке труда. Сотрудникам важно одновременно развивать профессиональную экспертизу, критическое мышление, коммуникационные навыки и готовность постоянно учиться, рассказала РИА Новости генеральный директор SuperJob Анастасия Чучалова.

"Полностью застраховать себя от сокращения невозможно: решения работодателей зависят не только от квалификации сотрудника. Однако сочетание профессиональной экспертизы, навыков работы с ИИ, умения взаимодействовать с людьми и готовности учиться помогает укрепить позиции на рынке труда", — ответила специалист на вопрос, какие компетенции развивать сотрудникам уже сейчас, чтобы застраховать себя от сокращений на рынке труда, вызванных бурным развитием ИИ.

По словам Чучаловой, по мере внедрения нейросетей в рабочие процессы специалисты лучше понимают как их возможности, так и ограничения. ИИ способен ускорять выполнение многих задач, но не может полностью заменить проверку результатов и профессиональную оценку.

Поэтому сотрудникам важно уметь выбирать подходящий инструмент, правильно формулировать запросы и оценивать качество полученного ответа. При этом знания своей отрасли и понимание бизнес-процессов остаются необходимыми для поиска нестандартных решений и оценки возможных последствий.

"Не менее важны навыки коммуникации: умение вести переговоры, выстраивать отношения с клиентами и коллегами, аргументировать свою позицию и работать в команде. Человеческое участие особенно значимо там, где нужно учитывать интересы разных людей, разрешать конфликты и брать на себя ответственность за результат", — добавляет Чучалова.

Еще одним важным качеством эксперт назвала способность постоянно осваивать новое. Для этого необязательно регулярно получать дипломы или проходить большое количество курсов. Гораздо важнее следить за изменениями в своей отрасли, пробовать полезные инструменты на практике и понимать, какие рабочие процессы уже начинают автоматизироваться.