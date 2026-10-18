Неоплата за один-два месяца не являются основанием для отказа в помощи, отметил эксперт

18 октября 2026, 08:05, ИА Амител

Квитанция, ЖКХ / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Россияне, чьи расходы на жилье и коммунальные услуги (ЖКУ) превышают максимально допустимую долю дохода семьи в их регионе, имеют право на получение государственной субсидии. Об этом рассказала председатель комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Дмитрий Свищев, пишет РИА Новости.

Главное условие для получения субсидии — доля расходов на ЖКУ в совокупном доходе семьи. Федеральный стандарт составляет 22%, однако регионы могут устанавливать более низкий порог. Например, в Москве он составляет 10%.

Получателями могут быть собственники жилья, наниматели по договорам соцнайма, члены жилищных кооперативов и даже арендаторы жилья в частном фонде. Для получения выплаты необходимо иметь гражданство РФ, постоянную регистрацию и отсутствие подтвержденной судом задолженности по оплате ЖКУ за последние три года.

"Если семья зарабатывает 60 тыс. рублей в месяц, а платит за ЖКХ 15 тысяч, то при московском пороге в 10% допустимые расходы составляют шесть тыс. рублей. Разница в девять тыс. рублей может быть компенсирована субсидией. Это живые деньги, которые возвращаются в семейный бюджет каждый месяц", — пояснил он.

Дмитрий Свищев подчеркнул, что временные финансовые трудности или неоплата за один-два месяца не являются основанием для отказа в помощи.

Процедура оформления стала значительно проще. Подать заявление можно через портал "Госуслуги" или региональный сайт. Большую часть необходимых документов государственные органы теперь запрашивают автоматически через межведомственные системы.

Россиянам нужно подтвердить данные и загрузить квитанцию за последний месяц. Срок рассмотрения десять рабочих дней. Если подать документы с 1 по 15 число, субсидию перечислят с первого числа этого же месяца. Субсидия назначается на шесть месяцев, после чего ее можно продлить.