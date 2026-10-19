Деньги не сгорают, и выплаты не останавливаются только из-за того, что пенсионер не тратит средства

19 октября 2026, 13:25, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Сам по себе факт длительного неиспользования пенсионером денежных средств и отсутствия оплаты покупок картой не является основанием для приостановления выплаты пенсии, сообщил "Газете.ru" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Андрей Сироткин.

"Пенсионер может продолжать работать, жить на другие доходы и оставлять выплаты на банковском счете. Обязанности регулярно тратить поступившие средства у него нет. Шестимесячный срок неполучения относится к другой ситуации — когда пенсию доставляют через почту, но гражданин не забирает ее полгода подряд. Тогда выплату приостанавливают. Для возобновления необходимо обратиться в Социальный фонд России и подать заявление", — отметил эксперт.

Сироткин советует быть внимательным при хранении денег на счете, проверять подключенные услуги, а также автоматические списания. Он отмечает, что граждане могут не замечать, как их деньги расходуются, если когда-то установили автоплатеж и забыли об этом. Поэтому важно следить за тем, какие платежи списываются с этого счета автоматически, пояснил эксперт.

Кроме того, Сироткин рекомендует изучить условия начисления процентов. Наличие пенсии на счете не гарантирует доход на остаток — это зависит от конкретного банковского продукта и его условий, подчеркнул он. Если деньги размещены на накопительном счете, стоит обращать внимание на изменения процентной ставки, добавил эксперт.

"Истечение срока действия карты не означает закрытия счета или автоматической заморозки всех средств — доступные способы перевода и получения наличных нужно уточнить в банке", — отметил он.

Если пенсионер самостоятельно закрывает счет, на который поступают выплаты, необходимо уведомить СФР о новых реквизитах, предупредил Сироткин. В случае внезапного прекращения зачислений специалист рекомендует обратиться в фонд для выяснения причин и проверить актуальность своих контактных данных.