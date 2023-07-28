Россиянам оставят ипотечные квартиры в случае банкротства

Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается

28 июля 2023, 14:00, ИА Амител

Ипотека / Фото: pixabay.com

Россияне при личном банкротстве смогут сохранить свое единственное жилье, пишут "Известия" со ссылкой на законопроект, который накануне поддержали в правительстве РФ.

"Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать", – отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.

Согласно инициативе, для сохранения недвижимости необходимо будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Теперь депутатам придется проработать условия заключения таких соглашений.

Эксперты отметили, что проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, поэтому законопроект долгожданный и необходимый.