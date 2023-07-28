Россиянам оставят ипотечные квартиры в случае банкротства
Проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается
28 июля 2023, 14:00, ИА Амител
Россияне при личном банкротстве смогут сохранить свое единственное жилье, пишут "Известия" со ссылкой на законопроект, который накануне поддержали в правительстве РФ.
"Сегодня купленная в ипотеку единственная квартира никак не защищена, ее могут отобрать", – отметил депутат Госдумы Сергей Колунов.
Согласно инициативе, для сохранения недвижимости необходимо будет заключить с банком мировое соглашение или составить план реструктуризации долга. Теперь депутатам придется проработать условия заключения таких соглашений.
Эксперты отметили, что проблема взыскания единственного залогового жилья давно обсуждается, поэтому законопроект долгожданный и необходимый.
14:20:25 28-07-2023
Наконец то что то путнее решается...у простых людей и так нет ничего кроме угла и то не у всех.....никто не имеет замки...разве что воры ..и...мошенники....
15:20:59 28-07-2023
Очечи розовые снимите. Ещё мешок долларов сверху давать будут, ага.
15:41:33 28-07-2023
Гениально. А у кого денег нет даже на ипотеку и живут в халупах, так в них с сдохнут?
16:55:49 28-07-2023
а если у меня 2 квартиры и обе в ипотеке?